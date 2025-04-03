Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Tarihe tanıklık eden öyküler

Tarihe tanıklık eden öyküler

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hüseyin Karagöz
Hüseyin Karagöz

Yazar ve yönetmen Hüseyin Karagöz’ün ilk öykü kitabı “Kilitli Hatıralar”, Kırmızı Kalem etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, Türkiye tarihine damga vurmuş olaylarla kurguyu ustaca harmanlayarak okuyucularına unutulmaz bir deneyim vadediyor. Kitabın içeriğiyle ilgili bilgi veren Karagöz, “İstanbul’un altı farklı dönemine ait gerçek olay ve kişilerden ilham alarak kurgulanmış altı öyküde, okuyucu-larıma nostaljik bir yolculuk sunuyorum” dedi. Kitabın kapağındaki 1839 şifreli kilit, öykülerin temelinin Tanzimat Fermanı’na dayandığına işaret ederek, Karagöz’ün tarihi olayları farklı bir bakış açısıyla ele aldığını vurguluyor.


#yazar
#yönetmen
#Hüseyin Karagöz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zam oranı tabloya eklendi! 2025 emekli maaş zammı hesaplandı: 14.469 TL ve üstü emekli maaşı alanlar...