Tarihe tanıklık eden öyküler

Yazar ve yönetmen Hüseyin Karagöz’ün ilk öykü kitabı “Kilitli Hatıralar”, Kırmızı Kalem etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, Türkiye tarihine damga vurmuş olaylarla kurguyu ustaca harmanlayarak okuyucularına unutulmaz bir deneyim vadediyor. Kitabın içeriğiyle ilgili bilgi veren Karagöz, “İstanbul’un altı farklı dönemine ait gerçek olay ve kişilerden ilham alarak kurgulanmış altı öyküde, okuyucu-larıma nostaljik bir yolculuk sunuyorum” dedi. Kitabın kapağındaki 1839 şifreli kilit, öykülerin temelinin Tanzimat Fermanı’na dayandığına işaret ederek, Karagöz’ün tarihi olayları farklı bir bakış açısıyla ele aldığını vurguluyor.