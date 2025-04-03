Türkiye’de film çekmek istiyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, pandemi sonrası daralan sinema sektörünü hem ulusal hem uluslararası düzeyde güçlendirmek için önemli adımlar attı. Yeni Şafak’a konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Türkiye, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve modern şehir yapısıyla uluslararası yapımlar için vazgeçilmez bir çekim merkezi haline geldi” dedi.

Son yıllarda dünyaca ünlü yapımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin hızla arttığını belirten Güven, “Biz de sektörümüzü desteklemek ve uluslararası platformlarda daha fazla yer almamızı sağlamak için çeşitli iş birlikleri geliştiriyoruz. Özellikle İstanbul, uluslararası yapımlar için büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Netflix’in popüler yapımı The Night Agent dizisinin yeni sezonunun ilk bölümü İstanbul’da çekildi. Türkiye’nin büyüleyici tarihi mekânları bu tür yapımlar için ülkemizi cazip hale getiriyor. Bununla birlikte, ismini şu an açıklayamayacağımız büyük bir uluslararası dizinin çekimleri için görüşmelerimiz devam ediyor. Küresel çapta ses getirecek bu projeyle Türkiye’nin film endüstrisindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış olacağız” açıklamasında bulundu.

Birol Güven





DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR TÜRKİYE’YE GELECEK

Türk yapımcıların uluslararası platformlarda büyük ilgi gördüğünü ifade eden Güven, “Son dönemde pek çok filmimiz uluslararası festivallerde ödüller kazanırken, yerli sinema sektörümüz de hızla büyümeye devam ediyor. En önemli gelişmelerden biri de İstanbul Kültür Yolu Festivalimiz kapsamında gerçekleştireceğimiz özel bir etkinlik. Dünya çapında tanınan çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Bu organizasyon, uluslararası sinema profesyonelleri ile Türk sinema sektörünü bir araya getiren önemli bir platform olacak” diye konuştu.





GENÇ SİNEMACILAR DESTEKLENECEK

Dünyada isim yapmış sanatçılar ve yönetmenleri Türkiye’ye çekmek için çalışmalarının devam edeceğini açıklayan Güven, Türk sinemasının uluslararası başarılarını artırmak için büyük yapımları değil, yerli sinemacılar ile genç yeteneklerinin desteklemesine devam edileceğini kaydetti. Güven, “Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hem yeni yönetmenler hem de bağımsız sinemacılar için çeşitli fon ve teşvik programlarını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



