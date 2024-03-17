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Hayat

Taşlardaki nakışlarla İstanbul

Sanatçı Ferruh Sünger’in “Taşlardaki Nakışlarla İstanbul” kara kalem sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerle buluştu.

04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 06:17 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sergi 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.
Sergi 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.

Sanatçı Ferruh Sünger, tarihi yerlerini gezdiği İstanbul’u kara kalem sanatıyla birleştirerek taş işlemeciliğinin ve süsleme sanatının sanatseverlerle buluşmasına vesile olmak için böyle bir çalışma içerisine girdiğini söylüyor. Serginin yorucu bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını aktaran Sünger, “Bu sergide temel olarak kültürümüzü sanatseverlerle buluşturmaya, kültürümüzün bir parçası olan süsleme sanatıyla tanıştırmaya gayret gösterdim ve bunda da kara kalem sanatını kullandım” diyor. Eserlerin hazırlanmasında kullanılan kalem, fırça ve araçların da izlenime sunulduğu, 39 eserin yer aldığı sergi 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.


#sergi
#İstanbul
#Ferruh Sünger
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