Taşlardaki nakışlarla İstanbul

Sanatçı Ferruh Sünger, tarihi yerlerini gezdiği İstanbul’u kara kalem sanatıyla birleştirerek taş işlemeciliğinin ve süsleme sanatının sanatseverlerle buluşmasına vesile olmak için böyle bir çalışma içerisine girdiğini söylüyor. Serginin yorucu bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını aktaran Sünger, “Bu sergide temel olarak kültürümüzü sanatseverlerle buluşturmaya, kültürümüzün bir parçası olan süsleme sanatıyla tanıştırmaya gayret gösterdim ve bunda da kara kalem sanatını kullandım” diyor. Eserlerin hazırlanmasında kullanılan kalem, fırça ve araçların da izlenime sunulduğu, 39 eserin yer aldığı sergi 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.