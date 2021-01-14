Tavuklu keşkek tarifi: Tavuklu keşkek nasıl yapılır? Tavukla buğdayın buluştuğu tat: Tavuklu keşkek Sizlerle bugün yapacağımız lezzet bir çok yörenin kendine özgü yaptığı bir yemek türü: Tavuklu keşkek. Biz Kocaeli mutfağından esinlenerek yaptık bu tarifi. Sizlerin çok beğeneceğine eminiz. Peki tavuklu keşkek tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi 14 Ocak 2021, 08:32 Son Güncelleme: 14 Ocak 2021, 09:35 Yeni Şafak