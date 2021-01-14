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Tavuklu keşkek tarifi: Tavuklu keşkek nasıl yapılır?

Tavukla buğdayın buluştuğu tat: Tavuklu keşkek

Sizlerle bugün yapacağımız lezzet bir çok yörenin kendine özgü yaptığı bir yemek türü: Tavuklu keşkek. Biz Kocaeli mutfağından esinlenerek yaptık bu tarifi. Sizlerin çok beğeneceğine eminiz. Peki tavuklu keşkek tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tavuklu keşkek.
Tavuklu keşkek.

Türkiye'nin lezzet şöleni olan keşkek, yanında başka bir yemek gerektirmeden de sunulabilir. İpuçlarıyla birlikte tarifimizi ekledik. Şimdiden afiyet olsun...

Tavuklu keşkek.

Tavuklu keşkek tarifi için malzemeler

1 Su Bardağı Geceden Bir Taşım Kaynatılıp Suyuyla Bekletilmiş Buğday

3 Adet Tavuk Baget

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Tavuklu keşkek.

Tavuklu keşkek yapılışı

  • BİLGİ
  • Bu tarifte geceden bir taşım kaynatılıp kendi suyunda bekletilmiş buğday kullanıldı.

Buğdayı tavuklarla beraber açılana kadar haşlayın. Kemik ve derilerini alıp etlerini tekrar içine atın. Tuzunu ayarlayıp suyunu çekene kadar patates ezeceği ile döve döve pişirin. Servis tabağına yayın. Tereyağını kızdırıp pul biberi ekleyip karıştırın ve ocaktan alıp keşkeğin üzerine yayın.

Tavuklu keşkek.

Tavuklu keşkek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

Tavuklu keşkek 1 saat 30 dakikada pişer.

Tavuklu keşkekin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tavuklu keşkekin kalorisi 241,1.

Tavuklu keşkekin yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tavuklu keşkekin için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7 lira.

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