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Taze eti saklama ve tüketme tüyoları

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Diyetisyen Özden Örkcü, Kurban Bayramı’nda kurban etinin kesimi, saklanması ile tüketimi hakkında bilgiler ve önemli tavsiyeler paylaştı. Kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Örkcü, “Kurban etleri büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı, buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı” diyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taze eti saklama ve tüketme tüyoları
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Diyetisyen Özden Örkcü, kurban etlerinin küçük parçalar halinde kesilip buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak -2 derecede buzlukta ya da -18 derecede derin dondurucuda saklanmasını tavsiye ediyor. Diyetisyen Örkcü, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçlara yol açması nedeniyle etin çözünmesi için kalorifer ya da soba üzerinde bekletilmesi gibi yöntemlerin de tercih edilmemesini öneriyor. Örkcü, Kurban Bayramı’nda kurban etinin kesimi, saklanması ile tüketimi hakkında bilgiler ve önemli tavsiyeler paylaştı.

Diyetisyen Özden Örkcü
Diyetisyen Özden Örkcü

Mide ve bağırsak sorunu olanlar eti nasıl tüketmeli?

Etlerin sindirimi zor olan besinler olduğunu vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurban etleri buzlukta veya derin dondurucuda saklanmalı

  • Kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Kurban etleri büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı, buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir” dedi.

Yanlış yöntemler tehlikeli sonuçlara yol açıyor

Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesinin sağlanabileceğini ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor” dedi.

Bakteriler önemli risk oluşturuyor

  • Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin kontamine olabildiğini belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Et kesim sonrası hızla soğutulmalı

Koruyucu önlem olarak etin kesim sonrası hızla 7ºC’nin altında soğutulması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, “Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısı işleminin merkezi dahil ürünün her yerinde 70ºC ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabiliyor” dedi.

Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan et uyarısı: Sakın öyle yemeyin
FOTOĞRAF 9
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ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda hastanelere müracaat eden vakalar arasında kurbanlıklarını kendi kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasapların yanında bunlardan daha hayati ve göz önünde olmayan bir grup daha olduğuna vurgu yaptı.<br><br>
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Bilhassa diş sorunları yaşayan, çiğneme gücü azalan ve yutma refleksleri zayıflayan yaşlıların, büyük parçalar halindeki etleri yerken yemek borusunun tıkanması gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını belirten Doç. Dr. Avcı, uyarılarda bulundu.<br><br>
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Özellikle küçük kemik parçalarının bulunduğu etlerin yemek borusunu tıkamasıyla ölümcül bir risk yaratacağının altını çizen Doç. Dr. Avcı, şöyle devam etti:<br>.
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\"Yaşlı hastalar, diş problemlerinin yanı sıra çiğneme gücü azalmış olmasından dolayı özellikle büyük parça etleri yutmakta çok büyük güçlük çekiyor. Bu et parçaları yemek borusunun başlangıcında takılıp, kalıyor. Aynı bölgede nefes borusu da başladığı için bu hastalarda nefes darlığı ve yutma güçlüğü görülüyor.
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Bu noktada en önemli şeylerden biri etin içinde kemik olup olmadığıdır. Yemek borusunun yaralanması durumunda 'mediastinit' dediğimiz hayati organların bulunduğu boşluğun enfeksiyonu geliştiği zaman maalesef ki ölüm oranı çok yükselmektedir.
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Kurban Bayramı süresince yemek borusunda yaşanan tıkanıklıkların büyük çoğunluğu et kaynaklı vakalar. Bu vakalar genellikle yaşlı hastalar oldukları için aile bireylerince göz önünde oluyorlar. Bu gibi gıdaları tüketenlerin daha küçük parçalar halinde, daha kesici ve ezici dişleri kullanarak uzun süre çiğnedikten sonra yutmaları önemlidir. Hastalarda oluşabilecek ani yutma güçlüğü, tükürüğünü yutamadığından dolayı ağzından tükürük gelmesi problemi veya eş zamanlı oluşabilecek nefes darlığı durumlarında yemek borusundaki tıkanmalar her zaman akla gelmelidir.\"
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Hastaların yaşlı olmasının yanında kalp ve tansiyon gibi hastalıkların eşlik etmesinin yabancı cisimlerinin çıkarılması konusunda riskleri artırdığına işaret eden Doç. Dr. Avcı, \"Parmakla yapılan müdahalelerde o bölgedeki büyük bir yabancı cismin yer değiştirerek solunum yollarını tıkama riski var.
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Dolayısıyla ani diyafram refleksi ile akciğer içindeki basıncı artırarak yabancı cismin dışarı atılmasını sağlayacak refleksler, bu yabancı cisimlerin hem büyük olmaları hem de yemek borusunda olmasından dolayı çok fazla işe yaramayacaktır.
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Mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ederiz. Hastanede narkoz gerektirmeden endoskopik müdahaleyle ya da genel anestezi ile narkoz altında bu yabancı cisimler rahatlıkla çıkarılabilmektedir\" diye konuştu..
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan et uyarısı: Sakın öyle yemeyin
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden Doç. Dr. Alper Avcı, Kurban Bayramı'nda çiğneme gücü düşen ve yutma refleksleri azalan yaşlıların, büyük parça etleri yutmak isterken yemek borusunda tıkanmaların yaşandığını dile getirdi. Doç. Dr. Avcı, "Bu noktada en önemli şeylerden biri etin içinde kemik olup olmadığıdır. Yemek borusunun yaralanması durumunda 'mediastinit' dediğimiz hayati organların bulunduğu boşluğun enfeksiyonu geliştiği zaman ölüm oranı maalesef ki çok yükselmektedir" şeklinde konuştu.


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