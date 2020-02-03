Tedbirler ‘sıfır risk’ için

Dünyayı alarma geçiren koronavirüse karşı Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca alınan tüm tedbirler, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun öneri ve yönlendirmesiyle gerçekleşiyor. 26 kişiden oluşan Bilim Kurulu’nun üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin salgına karşı en erken tedbir alan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Prof. Kara, kurulun 15 gündür çalıştığı ve çok detaylı bir rehber kitapçık hazırlandığı bilgisini verdi.

Ateş Kara

TÜM TÜRKİYE HAZIR

Virüsün öncelikle Türkiye’ye girmemesi yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ateş Kara, “Bu yönde uçaklara biniş öncesi ve sonrasında havaalanlarında hazırlıklar yapıldı. Termal kamera uygulamasına başlandı. Yani çalışmaların ilk basamağı virüsün Türkiye’ye girişini önlemeye dönük çalışmalar oldu” diye konuştu. Çalışmaların sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılmadığını vurgulayan Kara, “Hazırlıklar tüm Anadolu’da yapıldı. Eğer bir vaka görülürse hangi hastaneye yatacağı, hepsi belli. Her şey planlanmış ve bu çerçevede tüm il ve ilçeler hazır” dedi.

ÇOK HASSASIZ

Ankara’da karantinada tutulan 61 kişiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kara, şunları söyledi: “Hastanede enfeksiyon süresinin gelişebilme olasılığı olan en uzun sürede izlenecekler. Başkaları ile temas etmeyecekler. Bulgulara rastlanırsa enfeksiyon yönünden araştırmalar yapılacak. Ülkeye virüs girişini engellemek için bu kişilere virüs taşıyormuş gibi davranıyoruz. Sağlam olduklarından eminiz ama riski sıfırlamak için biz bu gelen kişileri 14 gün boyunca bir alanda misafir ediyoruz.”

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Maske takmalı mı?

Prof. Dr. Kara, “Bizim ülkemiz için şu an maske takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yani genel anlamda dışarı çıktığımızda, dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken maske takmamızı gerektirecek özel bir durum yok” diye konuştu.

İGA’dan 3 ton tıbbi malzeme

İGA 3 ton tıbbi malzeme gönderdi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de havalimanlarında kullanılmak üzere 3 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi. İGA’nın bu desteğini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Uçaklara yüklenerek gönderilen 120 bin dolar değerindeki yardım malzemeleri içerisinde, talebin yüksek olduğu tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlükler yer aldı.

Numune sonuçları bugün

Çin’den gelenlerin karantinada tutulduğu Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tek kişilik odalar böyle görüntülendi.

Koronavirüs Bilim Kurulu dün altıncı toplantısını yaptı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde saat 13.00’te başlayan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Dünyada hastalığın bulaştığı kişiler arasında 15 yaş altında şu ana kadar bildirilen bir vaka bulunmadığını kaydeden Bakan Koca, ölümlerinse daha ziyade 65 yaş üstü kişilerde görüldüğünü söyledi. Türkiye’de yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakanın olmadığını vurgulayan Koca, Ulusal Viroloji Laboratuvarı çalışılan 18 numunenin sonucunun da negatif çıktığı bilgisini verdi. Karantinada tutulan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hastalık bulgusu görülmediğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan numunelerin sonuçlarına yönelik bir soru üzerine şu cevabı verdi: “Numuneler alındı, sonuçlar muhtemelen bu gece veya yarın sabah çıkmış olur. Yarın bu sonuçları da açıklamış olacağız.”

BÜTÜN EKİP SEFERBER

Sağlık Bakanı Koca, akşam saatlerinde de beraberindeki heyet ile birlikte, koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’den Türkiye’ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ni ziyaret ederek, başhekimden son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Hastanede 61 kişiyi misafir ettiklerini belirten Bakan Koca, “Bu süreçte ihtiyaçlarını, bakımlarını ve hizmetlerini yapma noktasında bütün arkadaşlar seferber oldu.” ifadelerini kullandı.