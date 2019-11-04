Hayat Tek tehlike ıspanak değil
GENEL SAĞLIK

Tek tehlike ıspanak değil

Son dönemde gıda zehirlenmelerinde yaşanan artış, gözleri uzmanlara çevirdi. Uzmanlar sağlıksız şartlarda taşınan ve yeniden tüketilmek üzere saklanan birçok gıdanın zehirleyebileceği ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi IHA
Uzmanlar sebzelerin taşıma ve saklama koşullarına dikkat çekiyor.
Uzmanlar sebzelerin taşıma ve saklama koşullarına dikkat çekiyor.

Ispanak gibi tarladan soframıza ulaşan birçok ürün, sağlıksız taşıma ve saklama şartları sebebiyle ölüme varan ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor.

Hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan, saklanan ürünlerin ısıtılarak yeniden tüketilmesinin de ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, “İnsan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı nitrat ve nitrit, belirli dozların üzerinde gıdalarda bulunmasıi stenmeyen maddelerdir. Ispanağı ele aldığımızda nitratın nitrite dönüşmesi, oksidasyon gerektirir. Oksidasyon için de gıdanın belli bir ısıda ve belli bir asidik ortamda olması gerekir. Nitratın nitrite dönüşmesindeki ısı değişiklikleri, besin çürümesini hızlandırır. Çürüyen besinlerin üzerindeki bakteriyel ürünlerin kana geçme olasılığı daha da yükselir. Dozun yüksekliğine bağlı olarak kişide gıda zehirlenmesi yani toksik etkiler görülebilir. Bu dönemde kritik süreç 72 saattir. 72 saat boyunca bulantı, kusma ve gastrointestinal huzursuzluk hissi ve şuur bulanıklığı gibi semptomlar ortaya çıkar. Bu semptomlarla birlikte kişide oluşan halsizlik ve yorgunluğun yanı sıra sıvı elektrot kaybıyla birlikte kişide kronik bir hastalık varsa daha ağır seyreder” dedi.

Ispanakta zehirleyen otun sırrı: Bayrampaşa'da bir toptancıdan çıktığı belirlendi
GÜNDEM
Ispanakta zehirleyen otun sırrı: Bayrampaşa'da bir toptancıdan çıktığı belirlendi

Sirke ya da saf suda bekletin

Gününde tüketilmeyen ya da saklama şartlarına uyulmayan ıspanak gibi bütün besinlerin zehirleyebileceği uyarısında bulunan Uz. Dr. Ergün Öztaş, tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle özetledi: “Bu tip gıdaların saklama ve taşıma usulleri, hayati önemdedir. Tarladan çıkarılan ürünün evimize girene kadar geçirdiği sürede hijyen koşullarına çok dikkat edilmesi gerekir. Zehirlenmenin spesifik bir tedavisi yoktur.Sıvı elektrot dengesi eski haline getirilmelidir. Sindirim sistemi zaten bunu kendi içinde bulantı, kusma ve ishalle vücuttan atar. Tabi asıl önemli olan, bu aşamaya gelinmemesidir. Besin zehirlenmesi ciddiye alınmadır. Bilinçsiz mantar tüketimi sonrası gördüğümüz gibi ölümcül sonuçlarla karşılaşılabilir. Bakteri üreten konserve ürünlerin tüketimi sebebiyle de zehirlenme görülebilir. Sebze-meyveler alındıktan sonra sirke ya da saf suda bekletildikten sonra tüketilebilir. İlaç artığı kalma ihtimalinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kabuklu ürünleri de kabuklarını soyarak tüketebiliriz. İlaç kalıntısı olan ürünlerin kanserojen risk oluşturduğunu unutmayalım.”

İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama
GÜNDEM
İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama
İfade çağrısına ret

İfade çağrısına ret

​Trump ve Adalet Bakanlığı talimatı verdi.
Durağa dalan şoför tutuklandı

Durağa dalan şoför tutuklandı

​Denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
ABDnin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irak'ta <br>şiddet dinmiyor

Irak'ta
şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk <br>rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Mahkeme <br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

​FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar.
EYT ve af <br>gündeme gelmedi

EYT ve af
gündeme gelmedi

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Bu belirtilere dikkat!

Bu belirtilere dikkat!

​İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama.
Milli elektrikli trende geri sayım

Milli elektrikli trende geri sayım

Prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi planlanıyor.
Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

​Uzmanlar olası senaryoları yenisafak.com'a değerlendirdi.
"Sivil ölümlere sebep olduk"

"Sivil ölümlere sebep olduk"

​Hollanda, düzenledikleri saldırı hakkında itirafta bulundu.
'Barış Pınarı'<br>bölgesinde 1 şehit

'Barış Pınarı'
bölgesinde 1 şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.