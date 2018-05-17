Teknoloji boynu düzleştiriyor

Vücudun önemli kısımlarından biri olan boynun, başın dik durabilmesini, dengede kalabilmesini ve değişik yönlere rahatça hareket edebilmesini sağladığını ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Boyun bölgesinde alt alta dizili halde bulunan 7 omur vardır. Bu omurlara yandan bakıldığında ‘C’ harfi şeklinde bir açı ve dizilim görülür. Sağlıklı bir boyunda bu açı dengenin sağlanması için gereklidir. Uzun süre aşağı bakarak okuma ve çalışma hallerinde, sık olarak ağır yük kaldırmalar, klimalı ve soğuk ortamlarda uzun süre çalışmanın sonucunda bu açı zamanla düzleşerek ‘I’ harfi şeklini alır. Hatta ilerleyen durumlarda tersine açılanma dediğimiz ters ‘C’ şeklini almaya başlar” dedi.

Baş dönmesi yapıyor

Boyun düzleşmesi durumunda boyun kasları, bağları, atardamarlar, sinirler kısacası boynun arka tarafındaki tüm anatomik yapıların gerildiğini ifade eden Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Bu gerilmeler ağrı, spazm, ağrı zincirine yol açmaktadır. Boyun-omuz-sırt bölgesinde ağrı ve tutukluk şikayetlerinin yanı sıra beyinciğe giden kan akımının da azalmasıyla baş dönmesine de sebep olur” şeklinde konuştu.

Genç nüfusta çok görülüyor

Teknolojik gelişmelerle değişen hayat düzeni, ekonomik kaygılar ve stresin özellikle boyun bölgesini etkilediğini ve son yıllarda boyun düzleşmesinin genç nüfusta çok görüldüğünü anlatan Ali Şahabettinoğlu, telefon ve tablet kullanımının çocuklar arasında oldukça yayıldığını, duruş bozuklukları ve baş öne eğik pozisyonda kalınması yüzünden 10-12 yaşında bile hastalar olduğunu söyledi.

5-10 seansta tedavi

Şahabettinoğlu, “Boyun düzleşmesinde uygulanan manuel tedavi (elle tedavi) yöntemiyle hastaya ve hastalığın derecesine göre değişmekle beraber 5-10 seansta oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Boyun bölgesine uygulanan birtakım germe, bastırma, döndürme teknikleriyle tedavi haftada 2 kez yapılmaktadır. Ayrıca hastaya verilen boyun egzersizleri ile boyun kasları da güçlendirilmektedir” dedi.

Stresten uzak durun

Boyun düzleşmesinden korunmak için mümkün olabildiğince stres ve üzüntüden, kaygılardan uzak kalınmasını tavsiye eden Şahabettinoğlu, doğru duruş pozisyonlarının kazanılması ve doğru yatak-yastık seçimi, ağır yükler kaldırmamak, 30 dakikadan fazla baş öne eğik kalmamak, ıslak saçla durulmaması konusunda uyardı.