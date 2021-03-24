Hayat Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı
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Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne: Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı

TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimlerinin aktarıldığı 'Teşkilat' dizisindeki F-35 sahnesi diziye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de sahneyi paylaşarak, "Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne: Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı
Teşkilat dizisi çok konuşulmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının heyecan uyandıran yeni dizisi yayınlandığı Teşkilat'ta çok konuşulan bir sahne yaşandı.

Türkiye, önemli ortaklarından olduğu F-35 projesinden, ABD tarafından Rusya'dan alınan S-400'ler gerekçe gösterilerek çıkartılmıştı.

BERLİN OPERASYONU ÖNCESİ DUYGULANDIRAN KONUŞMA!

SİHA fabrikası ve mühendislere saldırı talimatını verenleri ele geçirmek için yapılan operasyon öncesi deneyimli istihbaratçı Mete Bey'in ekibine yaptığı konuşma hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

Teşkilat dizisinde ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da tıklanma rekorları kırıyor
OYNAT 03:39
Teşkilat dizisinde ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da tıklanma rekorları kırıyor
TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimlerinin aktarıldığı 'Teşkilat' dizisi büyük ses getirmeye devam ediyor. Dizide izleyiciyi ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.


Terörle mücadelede Türkiye'ye karşı yapılan ambargoları anlatan Mete bey, ''Parasını verdiğimiz, geliştirdiğimiz savaş uçağını bile vermediler. Ama onu da yapacağız. İnanın bana onu da yapacağız'' diye mesaj verdi.

İSMAİL DEMİR'DEN MESAJ: ONU DA YAPACAĞIZ

Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.

Türkiye bu sahneyi konuşuyor: Teşkilat Dizisi zirvede
OYNAT 07:02
Türkiye bu sahneyi konuşuyor: Teşkilat Dizisi zirvede
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat ikinci bölümünde de reyting rekorları kırdı. Dizinin bu bölümünde; Türkiye aleyhine çalışan yabancı bir ajana düzenlenen operasyon sahnesi sosyal medyada en çok izlenenler videolar arasında yer alıyor.

TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat' SİHA operasyonu sahnesiyle nefesleri kesti
OYNAT 04:10
TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat' SİHA operasyonu sahnesiyle nefesleri kesti
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, nefes kesen operasyon sahnesini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güvenlik güçlerimiz üst düzey koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yapıyor. Yeni dizimiz #Teşkilat, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırladığımız sahne ile başladı' ifadelerini kullandı.

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