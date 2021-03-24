Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne: Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı
TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimlerinin aktarıldığı 'Teşkilat' dizisindeki F-35 sahnesi diziye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de sahneyi paylaşarak, "Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' mesajını paylaştı.
TRT 1 ekranlarının heyecan uyandıran yeni dizisi yayınlandığı Teşkilat'ta çok konuşulan bir sahne yaşandı.
Türkiye, önemli ortaklarından olduğu F-35 projesinden, ABD tarafından Rusya'dan alınan S-400'ler gerekçe gösterilerek çıkartılmıştı.
BERLİN OPERASYONU ÖNCESİ DUYGULANDIRAN KONUŞMA!
SİHA fabrikası ve mühendislere saldırı talimatını verenleri ele geçirmek için yapılan operasyon öncesi deneyimli istihbaratçı Mete Bey'in ekibine yaptığı konuşma hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.
Terörle mücadelede Türkiye'ye karşı yapılan ambargoları anlatan Mete bey, ''Parasını verdiğimiz, geliştirdiğimiz savaş uçağını bile vermediler. Ama onu da yapacağız. İnanın bana onu da yapacağız'' diye mesaj verdi.
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İSMAİL DEMİR'DEN MESAJ: ONU DA YAPACAĞIZ
Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.