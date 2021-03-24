Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne: Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı

Teşkilat dizisi çok konuşulmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının heyecan uyandıran yeni dizisi yayınlandığı Teşkilat'ta çok konuşulan bir sahne yaşandı.

Türkiye, önemli ortaklarından olduğu F-35 projesinden, ABD tarafından Rusya'dan alınan S-400'ler gerekçe gösterilerek çıkartılmıştı.

BERLİN OPERASYONU ÖNCESİ DUYGULANDIRAN KONUŞMA!

SİHA fabrikası ve mühendislere saldırı talimatını verenleri ele geçirmek için yapılan operasyon öncesi deneyimli istihbaratçı Mete Bey'in ekibine yaptığı konuşma hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

OYNAT 03:39 Teşkilat dizisinde ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da tıklanma rekorları kırıyor TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimlerinin aktarıldığı 'Teşkilat' dizisi büyük ses getirmeye devam ediyor. Dizide izleyiciyi ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.



Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.

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Terörle mücadelede Türkiye'ye karşı yapılan ambargoları anlatan Mete bey, ''Parasını verdiğimiz, geliştirdiğimiz savaş uçağını bile vermediler. Ama onu da yapacağız. İnanın bana onu da yapacağız'' diye mesaj verdi.

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İSMAİL DEMİR'DEN MESAJ: ONU DA YAPACAĞIZ

Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.

Bir an bile şüpheniz olmasın.

Onu da yapacağız! ✈️🇹🇷#MMU#Teşkilat@trt1 @teskilattrt pic.twitter.com/YKpDYUfYy6 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 23, 2021