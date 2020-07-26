Teslimiyet muhabbet doğurur

Yaşadığımız toprağın yerlisi olduğumuzu nasıl anlarız? İkamet edilen süreden ziyade yaşadığımız hatıralar, başımızdan geçen olaylar toprakla aramızdaki bağın şeklini verir. Büyük olaylar sarsıcı olduğu kadar bağlayıcıdır da. Kitapları ve seminerleriyle hayat tecrübesini paylaşan Rabia Brodbeck de deneyim yaşayanlardan. İsviçre’de doğup büyüyen, balerin olarak madalyalar kazanan Brodbeck ihtida sonrası İstanbul’a yerleşti. İslâm’a kavuşma macerasını, manevi yolculuğunu, iyiliği anlatan kitaplar yazmaya ve özellikle gençlerin katıldığı seminerlerde konuşuyor. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarından çok etkilenen Brodbeck, Erkam Yayınları arasından okura ulaşan “Aşkın Şahidi” adlı kitabında o gecenin manevi boyutunu kaleme aldı. Bir yabancı gözüyle değil de yerli bir bakış olarak okunan kitaptaki tespitler tefekkür kapılarını açıyor. Rabia Brodbeck ile 15 Temmuz’un manevi atmosferini ve salgınla olan bağını konuştuk.

Rabia Brodbeck

Darbe girişimini ilk duyduğunuzda neler yaşadınız?

İlk duyduğumda ne olduğunu anlamadım. İsviçre, dünya savaşlarına girmeyen bir ülke. Ben de hayatımda buna benzer şeyler görmedim. Oğlum dışarıdaydı, arayıp anlattı. Sırayla her yeri işgal ediyorlardı. Televizyonu izledikçe de anlamaya çalıştım. İstanbul›da dost kokusu alabiliyorum, burası evliyalar şehri. Burada kalmakla çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bu geceye şahit olmam gerekiyordu demek ki. Bağırdım, ağladım, dua ettim. Gece de sela seslerini duydum. Uçakların dehşetli sesini bastırdı ve bir müjdeyi haber veriyordu adeta. İlahi güzellik tüm Türkiye›yi sardı. Hak ile batıl ayrıldı. Hayatın ve dinin birlikte var olduğunu gördük. 15 Temmuz geçtikten sonra daha çok iyilik yapmaya çalıştım ve mümin olarak bütün bunları yazmak istedim.

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ŞEHİTLERE ŞAHİT OLDUK

İsviçre’deki aileniz ya da diğer Avrupa ülkelerindeki tanıdıklarınızdan nasıl bir geri dönüş aldınız 15 Temmuz hakkında?

Batı dünyasındaki İslamofobi o gece de kendini gösterdi. Darbe girişimi başladıktan sonra birçok farklı haber yayınlandı. Özellikle Almanya, Avusturya, İsviçre’deki haberleri biliyorum. En ünlü gazeteler baş sayfadan düşmanlık yaptılar. 15 Temmuz’da her şeye rağmen çağrı yapıldı ve sokağa çıkıldı. Bugünse evlerdeyiz bence ikisi bağlantılı aslında... Neyse o gece darbe üzerine darbe yapıldı. Batı medyası ise gerçek olmayan haberler yayınladı. 90 yaşındaki annem aradı, kızım artık orada yaşamazsın değil mi, gel dedi. Bense tam tersi anne dedim, ben buraya aidim. Gördüklerimi söyledim ama o inanmadı. Haberler başka söylüyor dedi. 15 Temmuz’la birlikte Batı’nın üzerine kalem çekildi, Habil kazandı. Batılı bir Müslüman olarak hakikatin içinde yeniden dirildim.

15 Temmuz ve koronavirüs salgını arasında bir bağdan söz ettiniz. Bundan bahseder misiniz?

2016 Temmuz ayında herkes bir çağrıya icabet edip dışarı çıktı. 2020 yılında ise büyük bir salgın oldu ve bir çağrıyla herkes evinde kaldı. Allah bize doğru zamanda ve doğru yerde müjdeler ve musibetler nasip etti. Yani 15 Temmuz da salgın da bir anda başladı. Sonrasında her şey değişti ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Salgında ise kaç zamandır evdeyiz, itikafta kaldık sanki. Şuurlandırıcı olaylar bunlar. 15 Temmuz’daki çağrıya tereddütsüz teslim olduk. Şehitlere şahit olduk. Şehitlerin ruhuyla hayatımız değişti. Ne deniyordu, meydanlara çıkın. Şimdi ise tam tersi, evde kalın dendi. Teslimiyet, içinde muhabbet barındırır. Dinle, duy, oku, işaret gör, icabet et... Müslüman olarak çok büyük sorumluluk taşıyoruz. Üç aydır evdeyiz, kendimizi sorgulama fırsatı bulduk. Arındırma atölyesi geçirdik. 15 Temmuz’u sadece tatil olarak görmemek gerekir. Salgını da düşünürsek tatil değil tadilat var bence.

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Fotoğraf: Arşiv

ZAMANA SAHİP ÇIKMA VAKTİ GELDİ

Bütün bu yaşananlar bize ne öğreti?

Peygamber Efendimiz önderliğinde Medine’de yapılan cihat vesilesiyle yeni bir medeniyet doğdu. Sağlıklı, güçlü ve dengeli bir İslam toplumu ortaya çıktı. Onunla, insanlık tarihinin en muhteşem medeniyeti doğdu. Bu olaylar sonrası temennim; zulüm altındaki İslam dünyası tek yürek olup kurtuluşa erer. Umarım hepimiz için şifa süreci başlamıştır.

Nasıl bir değişim olmalı?

Türkiye’de ne kadar şanslıyız. Burası adeta seçilmiş bir ülke. Diğer ülkelerde Müslümanlar rahat edemiyor. Devleti iyi günlerde tutmalıyız. Yaşadıklarımız birer imtihan. Menfaat virüsü, cehalet virüsü, ayrımcılık virüsü zihnimizi ve vücudumuzu sarmıştı. Yanlış meşguliyetler ediniyoruz. Zamana sahip olma değil sahip çıkma vakti geldi. Dünya altüst oldu. Eskisi gibi devam edemeyiz, uyanmalıyız ve kendimizi değiştirmeliyiz.

Mesuliyetin bedeli var

Katıldığınız etkinliklerde gençlere hangi öğütleri veriyorsunuz?

15 Temmuz’da da gördüğümüz gibi mesuliyet taşımanın bedelini canın pahasına ödeyebilmeliyiz. O gece çok kişi sokağa çıktı ama kimi meydanlara kimi bankamatiğe gitti. Hakiki mümin ve sevgili bir kul olabilmek için nefisten arınmış temiz bir bakış, sevgi gözüyle, kalp gözüyle bakmalıyız. İslam sadece bir inanç sistemi değil, bir var olma durumdur. Gençler bizim istikbalimiz. Onlardan ibret ve örnek almak istiyoruz. İslam dininin yıldızları olan çokça genç sahabe vardı. Bunu hatırlatıyoruz. Sezai Karakoç “İslam’ı öyle yaşa ki; seni öldürmeye gelen sende dirilsin” diyor. Müslüman olmak olağanüstü hal yaşamaktır. İnsan bir kahramandır, yaşayan bir mucizedir adeta. İnsan tüm kâinatı içinde barındırır. Müminler her zaman Allah’ın nuruna muhataptırlar. Akıl-mantık bu işin içinden çıkamaz. Unutmamalı: “Şehitlik, mümin için hayattır, münafık için ölüm ve çürüme.” Depremde yeryüzü ayrılır binalar çöker. Allah bizi imtihan ederse, yani, bir manevi deprem yaşatırsa, yıkılmamak için temelimizin sağlam olmasına dikkat etmeliyiz. İslam binasını tutan bir çelik iskelet varsa, bu Resulullah’ın sünnetidir.

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Ateş gül bahçesi oldu

Aşkın şahidi kitap kapağı