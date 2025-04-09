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Titanik’in bir sırrı daha gün yüzüne çıktı: Son ana kadar dayandılar

Titanik’in bir sırrı daha gün yüzüne çıktı: Son ana kadar dayandılar

09:529/04/2025, Çarşamba
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1912 yılında Atlas Okyanusu'nda batan Titanik’in bugüne kadarki en detaylı 3 boyutlu taraması, facianın son anlarına ilişkin yeni bilgiler sundu.

Görüntüler, mühendislerin gemi sulara gömülene kadar elektrik sistemlerini çalışır halde tutmak için çaba gösterdiğini ortaya koyuyor.

700 bin fotoğrafla dijital ikiz oluşturuldu

National Geographic ve Atlantic Productions tarafından hazırlanan belgesel için denizaltı robotlarıyla gerçekleştirilen taramada, gemi enkazının bulunduğu 3.800 metrelik derinlikte 700 binden fazla görüntü alındı. Elde edilen verilerle Titanik’in birebir dijital ikizi oluşturuldu.


Uzmanlar, simülasyon verilerinin gemi gövdesinde A4 kağıdı büyüklüğünde delikler bulunduğunu ve bu küçük boyuttaki hasarların bile batışa yol açtığını belirtti.

Tanıklıkları doğrulayan yeni bulgular

Yeni taramada, muhtemelen buzdağının çarpması sonucu kırılan bir limbo penceresi tespit edildi. Bu bulgu, hayatta kalan yolcuların odalarına buz parçalarının girdiğine dair ifadelerini doğrular nitelikte.


Geminin arka bölümünde bulunan kazan dairesindeki bazı kazanların içe doğru çökmüş olduğu, bunun da kazaların hâlâ çalışır durumda olduğunu gösterdiği kaydedildi. Ayrıca, bir vananın açık konumda olması, elektrik üretim sistemine buhar akışının sürdüğünü işaret ediyor.

“Titanik hâlâ anlatacak hikâyelere sahip”

Titanik uzmanı Parks Stephenson, “Titanik, bu felaketin hayatta kalan son tanığı ve hâlâ anlatacak hikâyeleri var” değerlendirmesinde bulundu.


Stephenson, enkazın tamamının bütüncül şekilde görüntülenmesinin, ne olduğunun anlaşılması açısından kritik olduğunu vurguladı.

Işıklar sönmesin diye can verdiler

Geminin kazan dairesinde kalan mühendis ekibin, kömür kürekleyerek sistemleri çalışır halde tutmaya çalıştığı ve bu uğurda hayatını kaybettiği belirtildi. Yolcuların ifadelerine göre gemi batarken dahi ışıklar yanmaya devam etti.


Uzmanlar, geminin buzdağına yalnızca hafifçe çarpmasına rağmen, bu çarpmanın gövde boyunca küçük delikler oluşturduğunu ve suyun yavaş yavaş içeri sızarak bölmeleri aştığını ifade etti.


Newcastle Üniversitesi'nden denizcilik mimarlığı uzmanı Simon Benson, “Titanik’in batıp batmaması, neredeyse A4 kağıdı büyüklüğündeki deliklere bağlıydı. Ancak bu delikler uzun bir alana yayıldığı için su yavaş yavaş tüm gemiye doldu” dedi.

Enkaz 40 yıl içinde tamamen yok olabilir

Beyaz Yıldız Hattı (White Star Line) şirketine ait olan Titanik, 15 Nisan 1912 sabahının erken saatlerinde battı. Dijital taramalar, yolculara ait kişisel eşyaların da enkaz çevresinde yer aldığını gösterdi.


Uzmanlar, gemi enkazının hızla bozulduğunu ve 40 yıl içinde tamamen yok olabileceğini belirtiyor.

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