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Tom Cruise'u tarihe geçiren sahne: Tam 16 kez...

Tom Cruise'u tarihe geçiren sahne: Tam 16 kez...

12:056/06/2025, Friday
DHA
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Sahne sırasında Cruise'un paraşütü 16 kez alev aldı.
Sahne sırasında Cruise'un paraşütü 16 kez alev aldı.

Aktör Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

En tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmamasıyla tanınan aktör Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

62 yaşındaki oyuncu, ‘Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin çekimleri sırasında uçak sahnesini çekerken 16 kez paraşütle atlayarak bir ilke imza attı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Cruise, 16 kez atlayarak ‘yanan paraşütle en çok atlayış' yapan kişi ünvanını elde etti.

Sahne sırasında Cruise'un paraşütü 16 kez alev aldı.

Cruise, paraşütle atlamadan önce
“Eğer paraşüt yanarken bükülürse, dönmeye başlarım ve yanarım. Bükülmeden kurtulmam ve sonra 10 saniye içinde paraşütün tutuşması gerekiyor. Gerçekten dikkatli davranacağım. Risk almaya gerek yok. Tabii ki hiç risk almıyoruz”
ifadelerini kullandı.




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