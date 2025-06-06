Tom Cruise'u tarihe geçiren sahne: Tam 16 kez...

Cruise, paraşütle atlamadan önce

“Eğer paraşüt yanarken bükülürse, dönmeye başlarım ve yanarım. Bükülmeden kurtulmam ve sonra 10 saniye içinde paraşütün tutuşması gerekiyor. Gerçekten dikkatli davranacağım. Risk almaya gerek yok. Tabii ki hiç risk almıyoruz”