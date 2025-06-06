Tom Cruise'u tarihe geçiren sahne: Tam 16 kez...

Aktör Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
En tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmamasıyla tanınan aktör Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
62 yaşındaki oyuncu, ‘Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin çekimleri sırasında uçak sahnesini çekerken 16 kez paraşütle atlayarak bir ilke imza attı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Cruise, 16 kez atlayarak ‘yanan paraşütle en çok atlayış' yapan kişi ünvanını elde etti.
Sahne sırasında Cruise'un paraşütü 16 kez alev aldı.