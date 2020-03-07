Topyekün temizlik

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye’nin sınırlarına dayandı. Henüz tespit edilen bir vak’a görülmezken alınan önlemler artırıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda dezenfektan çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğine değindi. Selçuk,“Küresel ölçekli yaşanan korona virüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık” dedi. Selçuk, hijyen solüsyon ihtiyacının Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından karşılandığını da aktardı. Gebze-Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda, dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Marmaray istasyonlarında yürütülen dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı. Metro, metrobüs ve otobüslerde dezenfekte çalışmaları titizlikle yapıldı.

Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor.

TEMİZLİĞE RİAYET EDELİM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te Bahaeddin Nakıboğlu Camisi’nde “temizlik ve yeni tip koronavirüs” (Kovid-19) konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, “Peygamberimiz ‘Temizlik imanın yarısıdır’ buyurur. Unutmayalım ki abdest ve gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa yıkayalım” dedi.

Fransa’da bir Türk öldü

Fransa’nın Soissons şehrinde yaşayan H.B. isimli bir Türk vatandaşı, koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu virüsten hayatını kaybeden ilk Türk olan H.B.’nin, cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu iddia ediliyor.

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SARS ve MERS’i geçti

Koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 97 bini geçti. Toplam 3 bin 386 kişi yaşamını yitirdi. Çin’de 3 bin 44, İtalya’da 148, İran’da 107, Güney Kore’de 43 kişi öldü. Diğer yandan, dünya genelinde virüs teşhisi konan 55 bin 186 kişi, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu. 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı. Bilim adamları virüsün sürekli mutasyona uğradığını söylüyor.

Aksa boş kaldı

Mescid-i Aksa

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her vakit namazından sonra sterilize edilmeye başlandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine, Mescid-i Aksa ve çevresindeki camilerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen maddelerle sterilize edileceği belirtildi. Açıklamada, Mescid-i Aksa ve diğer camilerde Müslümanların namaz kılabileceği, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının virüsün yayılmasının önlenmesi konusundaki önerilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria’nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurmuştu. Bölgede 7 Filistinli’de koronavirüs tespit edildi.

Test kitlerini havadan attılar

Kovid-19 test kitleri gemiye helikopter ile bırakıldı.

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ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess lüks yolcu gemisinde bulunan 71 yaşındaki kişi gemiden ayrıldıktan sonra koronavirüsten hayatını kaybetti. Karaya yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisinde 2 bin 383 yolcu ve bin 100 mürettebat bulunuyor. Bazı yolcular odalarına kapanırken, koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı. Yolculara testler uygulanacak, helikopter ile laboratuvara gönderilecek.

ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess lüks yolcu gemisinde bulunan 71 yaşındaki kişi gemiden ayrıldıktan sonra koronavirüsten hayatını kaybetti. Karaya yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisinde 2 bin 383 yolcu ve bin 100 mürettebat bulunuyor. Bazı yolcular odalarına kapanırken, koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı. Yolculara testler uygulanacak, helikopter ile laboratuvara gönderilecek.

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OYNAT Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı. Koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı. BiP'te paylaş

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Tahran’ın yüzde 40’ı virüse yakalanabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran’da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken virüs şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı. Ülkenin tamamına yayılan koronavirüse yakalananların sayısı 4 bin 747’ye ulaştı, 913 kişi de iyileşerek hastanelerden taburcu edildi. İlk günlerde gerekli tedbirleri almayan İran, virüsün tüm ülkeye yayılmasının ardından sert önlemler almaya başladı. İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani de yaptığı açıklamada, Kovid-19’un hızla yayıldığını belirterek, “Kovid-19 tespit edilen bir kişi virüsü aynı anda 4 kişiye daha bulaştırabiliyor. 20 Mart’a kadar Tahran halkının yüzde 30 ila 40’ının koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyorum” dedi.