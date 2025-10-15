Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Trakya’da ‘süper meyve’ bereketi

Trakya’da ‘süper meyve’ bereketi

04:0015/10/2025, Çarşamba
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aronyanın hasadına başlandı.
Aronyanın hasadına başlandı.

Trakya’da yüksek besin değeri ve güçlü antioksidan özelliğiyle öne çıkan “süper meyve” aronyanın hasadına başlandı.

Edirne’de ilk kez 2020 yılında üretimine başlanan aronya, verimliliği ve karlılık nedeniyle geniş alanlarda ekilerek, üreticilerin gözdesi haline geldi. Aronya üreticisi Serkan Demiröz, Trakya topraklarının aronya için son derece uygun olduğunu belirterek, “Yaklaşık 40 dönümlük alanda üretim yapıyoruz. Antioksidan bakımından dünyanın en güçlü meyvesi diyebiliriz. Yaban mersininde antioksidan oranı beşken, aronyada bu oran on altıya kadar çıkıyor. İlk üç yıl elle, daha sonraki dönemlerde ise makineyle hasat yapılabiliyor” dedi.

MEYVE SUYU OLARAK TÜKETİLİYOR

Demiröz, elle yapılan hasatta bir miktar verim kaybı yaşandığını ancak kalitenin yüksek olduğunu belirtti. Toplanan ürünlerin iç pazarda meyve suyu üretiminde değerlendirildiğini aktaran Demiröz, “Aronya suyu genellikle elma suyuyla karıştırılarak kekremsi tadı yumuşatılıyor ve Türk damak tadına daha uygun hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.



#tarım
#hasat
#aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ekim temettü takvimi: Hangi şirketler kâr payı dağıtacak? Yatırımcılar için kritik tarihler ve dağıtılacak tutarlar