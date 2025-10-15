Trakya’da ‘süper meyve’ bereketi

Trakya’da yüksek besin değeri ve güçlü antioksidan özelliğiyle öne çıkan “süper meyve” aronyanın hasadına başlandı.
Edirne’de ilk kez 2020 yılında üretimine başlanan aronya, verimliliği ve karlılık nedeniyle geniş alanlarda ekilerek, üreticilerin gözdesi haline geldi. Aronya üreticisi Serkan Demiröz, Trakya topraklarının aronya için son derece uygun olduğunu belirterek, “Yaklaşık 40 dönümlük alanda üretim yapıyoruz. Antioksidan bakımından dünyanın en güçlü meyvesi diyebiliriz. Yaban mersininde antioksidan oranı beşken, aronyada bu oran on altıya kadar çıkıyor. İlk üç yıl elle, daha sonraki dönemlerde ise makineyle hasat yapılabiliyor” dedi.
MEYVE SUYU OLARAK TÜKETİLİYOR
Demiröz, elle yapılan hasatta bir miktar verim kaybı yaşandığını ancak kalitenin yüksek olduğunu belirtti. Toplanan ürünlerin iç pazarda meyve suyu üretiminde değerlendirildiğini aktaran Demiröz, “Aronya suyu genellikle elma suyuyla karıştırılarak kekremsi tadı yumuşatılıyor ve Türk damak tadına daha uygun hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.