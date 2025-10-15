Trakya’da ‘süper meyve’ bereketi

Edirne’de ilk kez 2020 yılında üretimine başlanan aronya, verimliliği ve karlılık nedeniyle geniş alanlarda ekilerek, üreticilerin gözdesi haline geldi. Aronya üreticisi Serkan Demiröz, Trakya topraklarının aronya için son derece uygun olduğunu belirterek, “Yaklaşık 40 dönümlük alanda üretim yapıyoruz. Antioksidan bakımından dünyanın en güçlü meyvesi diyebiliriz. Yaban mersininde antioksidan oranı beşken, aronyada bu oran on altıya kadar çıkıyor. İlk üç yıl elle, daha sonraki dönemlerde ise makineyle hasat yapılabiliyor” dedi.