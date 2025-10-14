Yeni Şafak
Tarım ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 5,8 arttı

10:2314/10/2025, Salı
AA
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,83 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.


Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,9, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 46,83 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 37,98 yükseldi.


  • Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,28, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,25 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,96 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 5,1, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,42 artış kayıtlara geçti.


Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 155,54 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 19,63 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak kaydedildi.





