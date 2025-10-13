Bedelli askerlik ücreti 2026'da kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte ocak zammı detayları

2026 yılı için geri sayıma geçilirken, 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusu yeniden gündeme geldi. TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 2026 Ocak’ta ne kadar artacağı da netleşmeye başladı. Güncel bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak memur maaş katsayısı ve 6 aylık enflasyon farkına göre yeni yılda bu rakamın 320 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ardından 2026 yılı bedelli askerlik zammı kesinleşecek. 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak TÜİK verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile yeni bedelli askerlik parası resmiyet kazanacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, yeni yılda MSB tarafından açıklanacak bedelli ücretine göre ödeme yapacak. İşte bedelli askerlikle ilgili son gelişmeler ve detaylar.

Eylül ayında aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon %33,29 olarak açıklandı. Bu oranlar, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinde artışın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Güncel bedelli askerlik ücreti 2025’in ikinci yarısında 280 bin TL Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretini 280.850,64 TL olarak belirlemişti. Bu tutar 2026 yılının Ocak ayında memur maaş katsayısına ve 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden güncellenecek.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için %2,38 enflasyon farkı oluştu. Buna %11 toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, mevcut artış oranı %13,64 seviyesinde bulunuyor. Bu hesaba göre, katsayının 1.329945 seviyesine yükselmesi durumunda bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319.000 TL’ye çıkması bekleniyor.

4 /7 Ocak 2026’da yeni bedelli ücreti belirlenecek Kesin rakamlar ise TÜİK’in açıklayacağı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından netleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin %29 civarında gerçekleşmesi durumunda, memurların 6 aylık enflasyon farkı %5,3, toplu sözleşme zammı dahil toplam artış oranı ise %16,88 olacak.

Bu oran geçerli olursa, 2026 Ocak bedelli askerlik ücreti 328.000 TL ile 335.000 TL aralığında olabilecek.

Resmî rakam, 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelgeyle kesinleşecek.

5 /7 Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuruları, Askeralma Genel Müdürlüğü’nün e-Devlet sayfası üzerinden veya doğrudan askerlik şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Başvuru şartlarını sağlayan yükümlüler ödemelerini peşin olarak şu kurumlar üzerinden gerçekleştirebiliyor: Ziraat Bankası Vakıflar Bankası Halkbank Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri.

6 /7 Taksit imkânı var mı? Bedelli askerlik ödemeleri tek seferde peşin olarak yapılmak zorunda. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9. maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61. maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar taksitlendirilemez.