Trileçe tarifi: Traliçe nasıl yapılır?

Süngerimsi yapıdaki pandispanyasının aralarına hapsolan sütü ve üzerinde karamel sosuyla trileçe bağımlılık yapıyor. Tatlı tarifi olan traliçe için buyurun...

Traliçe Tarifi

Malzemeler:

4 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Su Bardağı Un

1 Paket Kabartma Tozu

1 Paket Vanilya

Karamel Sos İçin

1 Su Bardağı Toz Şeker

2 Çorba Kaşığı Su

1 Çorba Kaşığı Limon Suyu

1 Paket Oda Sıcaklığında Krema

Şerbet Malzemeleri

1 Su Bardağı Toz Şeker

3 Su Bardağı Süt

1 Paket Krema

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Traliçe Yapılışı

Yumurtaların beyaz ve sarılarını ayırın, beyazları mikserin haznesine alın.

Bir yandan çırpmaya başlayın ve toz şekeri ekleyin.

Sertleşince sarıları ekleyip sadece karışana kadar çırpın.

Kalan malzemeleri de ekleyip sadece karışana kadar çırpın.

Bir fırın kabını yağlayın ve zemine pişirme kağıdı yayıp, harcı sıyırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

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Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Karamel sos için toz şekeri sos tavasına alın ve suyu etrafında gezdirin.

Limon suyu ile suyun sınırını mühürleyin ki şeker kristalize olmasın.

Orta ateşte, şekere kaşık değdirmeden amber rengi olmasını bekleyin. Arada eşit olması için tavayı eğebilirsiniz. Dikkatlice oda sıcaklığındaki kremayı ekleyip karıştırın, birkaç taşım kaynatıp ocaktan alın.

Şerbet için malzemeleri sırasıyla tencereye alın ve şeker eriyene kadar karıştırın.

Pişen keki ters çevirip kağıdı sıyırın ve tekrar kabına alıp üzerine çatalla delikler açın.

Sıcak sütlü karışımı ve karamel sosu üzerinde gezdirin.

Dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Arzu ederseniz krema sıkma torbasına krema doldurup süsleyebilirsiniz.

Traliçe kaç dakikada pişer?

45 dakikada hazırlanan traliçe 45 dakikada pişer. 1 saat 3* dakika dinlenir.

Traliçenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan traliçenin kalorisi 224.

Traliçe yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Traliçe için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 27 lira.