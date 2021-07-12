TRT 1'den yepyeni bir absürt komedi dizisi: 'Dünya Hali'nin ilk fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı

Geçtiğimiz sezon iddialı yapımlarıyla reyting rekorları kıran TRT 1'in dizi sürprizlerinin ardı arkası kesilmiyor.

TRT 1 bu kez izleyicinin karşısına absürt komedi türde bir dizi ile çıkmaya hazırlanıyor: "Dünya Hali"

Dünya Hali'nin ilk tanıtım filmi de yayınlandı.

“Benim adım Sinan, bu dünya pek bana göre değil!” mesajıyla izleyicinin karşısına çıkan dizinin ilginç ve eğlenceli bir hikayeyi anlattığı anlaşılıyor.

OYNAT 01:11 TRT 1'in yepyeni komedi dizisi 'Dünya Hali'nin ilk fragmanı yayınlandı TRT 1 ekranlarının keyifle izlenen dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. ” Dünya Hali” farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle ekranların yeni eğlencesi olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı dizide; hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın (Caner Şahin) dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Dizide; hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın (Caner Şahin) dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizinin başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik paylaşıyor. Dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

REKLAM

Mizah tarzıyla ekranlara yeni bir soluk getirecek olan dizinin yapımcılığını Neden film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda daha önce Tutunamayanlar dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor. Senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman birlikte yazıyor.

DÜNYA HALİ'NİN KONUSU NE?

Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan’ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: “Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter” Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.

HAYAT TRT 1'in merakla beklenen dizisi 'Barbaroslar'dan nefes kesen ikinci fragman