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TRT Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu

TRT Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu

04:0017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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TRT Belgesel Ödülleri
TRT Belgesel Ödülleri

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin kazananları ödüllerine kavuştu. 4 dalda, 40 finalistin yarıştığı programda 15 ödül verildi. Uluslararası En İyi Belgesel dalında “Kamay” belgeseli birinci olurken Ulusal Profesyonel Kategoride En İyi Belgesel ödülü “İyi Ölüm”e gitti. Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde “Kırmızı Çanta” en iyi belgesel seçilirken, “Proje Destek Kategorisi”nde ise “Alışılmadık Bir Göç Hikayesi”, “Yüksek Gerilim” ve “Resimlerin Peşinde-Savaşın Çocukları” ödüle layık görüldü. 60. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi yapımlar ise “Twice Colonized”, “Bir Varmış Bir Yokmuş: Evvel Zaman İçinde”, “Tebessüm Anıtı” olarak belirlendi.


#TRT Belgesel
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