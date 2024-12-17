Ekrem Yalçındağ’ın sergisi İzmir’de

Sanatı toplumla buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisine sponsor oldu. Yaklaşık 200’e yakın eserin yer aldığı sergi, İzmir Kültürpark’taki Atlas Sanat Galerisi’nde açıldı. Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun yaptığı sergide Ekrem Yalçındağ’ın “Doğa”, “Monokrom” ve “Sonsuzluk” serilerinden eserlerin de yer aldığı 200’e yakın çalışması beğeniye sunuluyor. Yalçındağ’ın 40 yılı aşan sanat hayatı boyunca İzmir’de gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisi. F~A Gallery organizasyonuyla düzenlenen sergi, İzmir Kültürpark’taki Atlas Sanat Galerisi’nde 5 Mart 2025’e kadar hafta içi her gün 09.00–18.00, hafta sonu 11.00–18.00 arası ücretsiz ziyaret edilebilecek.