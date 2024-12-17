'The İmam' 19 yıl sonra döndü

2005 yapımı ‘The İmam’ filminin devamı ‘Yeniden Başlamak’ 27 Aralık’ta vizyona giriyor. Filmin senarist ve oyuncusu Eşref Ziya Terzi, Anadolu’ya konserlere gittiğinde kendisine ‘The İmam’ın devamının sorulduğunu belirterek şöyle diyor, “İzleyenler beklediğimize değmiş diyecek.”
“The İmam” filminin devamı niteliği taşıyan “Yeniden Başlamak” filmi 27 Aralık’ta sinema-severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide geçen derin bir hikâyeye kapı aralayan film, The İmam filmindeki Emre’nin bir motor kazası sonrası hafızasını kaybetmesini anlatıyor. Zihninin oyun oynamasıyla kendine başka bir dünya kuran Emre, geçmişiyle de yüzleşme fırsatı buluyor. Yeni filmini ve 19 yıl aradan sonra devam filmi çekme kararını yapımcısı, senaristi ve oyuncusu Eşref Ziya Terzi ile konuştuk.
Anadolu’ya konsere gittiğinde kendisine The İmam filminin devamının sorulduğunu belirten Terzi, son beş altı yıldır yeni bir sinema filmini gündemine aldığını ifade etti. Pandemi ve ekonomik şartlar derken bugünlerde izleyici karşısına çıkacaklarını aktaran oyuncu, “İzleyenler beklediğimize değmiş diyecek” diye konuştu.
KAL DÖNEMİ BİTTİ HAL DÖNEMİ BAŞLADI
The İmam’ın saklanma psikolojisi ve kompleksi anlatan bir film olduğunu dile getiren Terzi, “O zamanlar zaten imam hatipli olmak zordu, ‘Ölü mü yıkayacaksın?’ diye sorarlardı bize. Baskıların olduğu dönemdi. Bugün geldiğimiz noktada çok şey değişti. Ekranda o değişimi de göreceğiz. Ama yeni film sadece değişimi anlatmıyor. Bu filmde de yine imam hatip mezunu bir genç var. Babası tarafından itilip kakılıyor, kötü alışkanlıklar ediniyor. Dindar birisi olan Kadir abisi (yani hafızasını yitiren Emre), hayatına etki ediyor. Onu babasının yerine koyuyor ve bütün hayatı değişiyor, kötü alışkanlıklarını bırakıyor. Hem bir dram var hem de gelişim hikâyesi... Mesela gazeteci kızımız ‘Kimsin sen?’ diye yüksekten konuştuğu adama, önce Kadir Bey sonra da Kadir abi diye hitap etmeye başlıyor. Onun hayatına da etki ediyor. Aslında Kadir’in muhafazakâr olduğunu görmüyoruz, iyi bir adam olduğunu görüyoruz. Kal dönemi bitti artık hal dönemi başladı, Kadir de hal diliyle anlatıyor. Vaaz etmiyor, uzun uzun konuşmuyor, yaşantısıyla müthiş bir etki uyandırıyor” diyerek filmin farklı yönlerini vurguladı.
İNSANİ OLAN İSLAMİDİR
Filminin kesinlikle Milli Sinema olduğunu söyleyen Terzi, “İnsani olan her şey İslamidir. Gençlik yıllarımda insanları muhafazakâr olan ya da olmayan diye kafamda ikiye ayırırdım. Şimdi yine ikiye ayırıyorum, vicdanı olan ve olmayan diye. Benim için temel kriter bu” açıklamasını yaptı.
Yapımcılığını Marmara Film Yapım Eşref Ziya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız’ın oturduğu, senaryosunu ise Eşref Ziya’nın kaleme aldığı “Yeniden Başlamak” filmin başrollerini Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi paylaşıyor.
GÖZLERİNİ AÇMAK UYANMAK DEMEK DEĞİL
Filmin sonunun izleyenleri çok şaşırtacağını ifade eden Eşref Ziya Terzi, “Filmi izlediğinizde ‘Hangisi hayal hangisi gerçek’ diye ikileme düşeceksiniz. O cümleyi burada da kullanayım; ‘Gözlerini açmak uyanmak demek değildir.’ Herkes kendi mesajını çıkartsın. Yeniden başlamak için her daim umudu var insanın” dedi.