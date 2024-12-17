'The İmam' 19 yıl sonra döndü

The İmam’ın saklanma psikolojisi ve kompleksi anlatan bir film olduğunu dile getiren Terzi, “O zamanlar zaten imam hatipli olmak zordu, ‘Ölü mü yıkayacaksın?’ diye sorarlardı bize. Baskıların olduğu dönemdi. Bugün geldiğimiz noktada çok şey değişti. Ekranda o değişimi de göreceğiz. Ama yeni film sadece değişimi anlatmıyor. Bu filmde de yine imam hatip mezunu bir genç var. Babası tarafından itilip kakılıyor, kötü alışkanlıklar ediniyor. Dindar birisi olan Kadir abisi (yani hafızasını yitiren Emre), hayatına etki ediyor. Onu babasının yerine koyuyor ve bütün hayatı değişiyor, kötü alışkanlıklarını bırakıyor. Hem bir dram var hem de gelişim hikâyesi... Mesela gazeteci kızımız ‘Kimsin sen?’ diye yüksekten konuştuğu adama, önce Kadir Bey sonra da Kadir abi diye hitap etmeye başlıyor. Onun hayatına da etki ediyor. Aslında Kadir’in muhafazakâr olduğunu görmüyoruz, iyi bir adam olduğunu görüyoruz. Kal dönemi bitti artık hal dönemi başladı, Kadir de hal diliyle anlatıyor. Vaaz etmiyor, uzun uzun konuşmuyor, yaşantısıyla müthiş bir etki uyandırıyor” diyerek filmin farklı yönlerini vurguladı.