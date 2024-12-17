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”Medea-Material” Savaşın kadın ve çocuklarını anlatıyor

”Medea-Material” Savaşın kadın ve çocuklarını anlatıyor

04:0017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alman çağdaş tiyatro yazarı Heiner Müller’in, 42 yıl önce, yazdığı “Medea Material” oyunu Ankara’da sahneleniyor. Ankara ve İstanbul DT ortak yapımı Medea Material, mapping ve hareketli ışık tasarımı ve şiirsel anlatımıyla savaşın dünyaya verdiği zararı gözler önüne seriyor. Oyunun yönetmeni Ayşe Emel Mesci, Medea’nın dünyayı temsil ettiğini belirterek, “Bugün dünyada ve ülkemizde çok sayıda kadın ve çocuk öldürülüyor. Bosna’da yaşandı, Filistin’den, Orta Doğu’dan her gün acı haberler duyuyoruz. Eğer çocuklar savaşta öldürülüyor ve biz bunun için susuyorsak, ‘Biz kimiz?’ sorusunu sorarım” dedi. Medea Material, 25-26-27 ve 28 Aralık’ta İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde oynayacak.


#tiyatro
#Medea-Material
#savaş

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