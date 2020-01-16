Hayat Tüm hastalara yetecek ilaç var
GENEL SAĞLIK

Tüm hastalara yetecek ilaç var

Sağlık Bakanlığı tarafından grip (influenza) ile ilgili bir bilgilendirme ve uyarı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mevsimsel gribin her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet veren, özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalık olduğu belirtilerek Bakanlık tarafından her yıl grip mevsiminde bu konuyla ilgili düzenli açıklamalar ve uyarılar yapıldığı vurgulandı.

1 MİLYON KUTU ŞURUP PİYASAYA SÜRÜLECEK

Açıklamada; gribin tedavisi olan bir hastalık olduğu kaydedilerek, “Hekimin gerekli gördüğü durumlarda antiviral ilaçlar tedavide etkilidir. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan antiviral tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir. Antibiyotik tedavisinin ise gripte yeri yoktur. İlaç Takip Sistemi (İTS) rakamlarına göre grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalardaki sayılarına bakıldığında; şurup formunda 235 bin kutu; tablet formunda ise 790 bin kutu ilaç mevcuttur. Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı depolarındaki 600 bin kutu ilaç ile beraber toplam 1 milyon 625 bin kutu ilaç bulunmaktadır. Üretici firmayla yapılan görüşmeler sonucu Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere tüm hastalarımıza yetecek miktarda ilaç mevcuttur” ifadeleri kullanıldı.

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