Tümörü yok eden şifa kaynağı

Anadolu'nun her yerinde yetişen bu değerli bitki yörelerin farklı yükseltilerinde kendini gösteriyor. Damar otu yüzlerce yıldır insan sağlığını korumak, tedavi etmek için tüketiliyor. Her bölgede yetişmesi eski bir inanışa göre doğada o bitkiye olan ihtiyacın fazla olduğunu gösteriyor.

Bağcı yaprağı adı ile de bilinen sinirli otun boyu, 7 cm ile 90 cm arasında değişiklik gösterebilmektedir. Boş araziler, çam ormanları, bataklıklar, çayırlar, tuzlu bölgeler ve deniz kıyılarını seven sinirli ot, su kenarlarında ve 3050 metre yüksekliğe kadar yetişmektedir. Sinirli otun çiçekleri, nisan ayı ile ekim ayı arasındaki zaman diliminde açmaktadır.

Sinirli Ot Nasıl Kullanılır?

Çay, lapa ve bala katılarak yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Sinirli otun faydalarından yararlanmak için,harici olarak sinirli ot, gerekli bölgeye sarılabileceği gibi, çay olarak da kullanılabilmektedir.

Bilim Dünyası Bu Bitkiyi Araştırdı ve Üzerinde Ciddi Çalışmalar Yapıldı

Sırbistan' da Novi Sad Üniversitesi'nde de ,damar otu anti-inflammatuar etkisi incelenmiş. Kalp-damar hastalıkları üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı tavsiye edilmektedir.

Bunun yanında iltihap önleyici etkileri de damar otunu çok değerli kılmaktadır. İspanya'da Sevilla Üniversitesi'nde damar otu tümörlü hücreler üzerindeki zehir etkisi incelenmiştir.

Geleneksel tıpta tümörlü hücreleri tamir etmekteki faydaları ortaya çıkarılmıştır. İçeriğindeki flavonoidler, luteolin türevler gibi etkin maddelerin DNA üzerindeki tahribatı azaltıcı etkilerinden dolayı DNA hasarına ve tümörlü hücrelere karşı kullanılmaktadır.

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Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde damar otu geleneksel tıpta karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu etkileri incelenmiş. Karaciğer üzerinde lipit peroksidasyonunu önlemek ve lipit peroksidasyonunun yarattığı hasardan karaciğeri korumak için kullanılabileceği saptanmıştır. AST ve ALT değerlerini normal düzeylerinde tuttuğu yine deneyler sonucunda gözlenmiştir.

Enzim seviyelerini düzenleyerek karaciğeri koruma özelliğine sahiptir. Belçika'da Brussels Üniversitesi'nde damar otu interferon-Y aktive edici makrofajlar tarafından tümör hücrelerini öldürdüğü üzerine bir çalışma yapılmış ve tümör hücreleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.