Hayat Tümörü yok eden şifa kaynağı
GENEL SAĞLIK

Tümörü yok eden şifa kaynağı

Sinir otu ya da Damar otu bitkisi ülkemizde kolay yetişme alanı bulan ve insan sağlığı için faydaları saymakla bitmeyen doğal bir şifa kaynağıdır. Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız, bu bitkiyi doğal ortamında araştırarak kanser başta olamak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Anadolu'nun her yerinde yetişen bu değerli bitki yörelerin farklı yükseltilerinde kendini gösteriyor. Damar otu yüzlerce yıldır insan sağlığını korumak, tedavi etmek için tüketiliyor. Her bölgede yetişmesi eski bir inanışa göre doğada o bitkiye olan ihtiyacın fazla olduğunu gösteriyor.

Bağcı yaprağı adı ile de bilinen sinirli otun boyu, 7 cm ile 90 cm arasında değişiklik gösterebilmektedir. Boş araziler, çam ormanları, bataklıklar, çayırlar, tuzlu bölgeler ve deniz kıyılarını seven sinirli ot, su kenarlarında ve 3050 metre yüksekliğe kadar yetişmektedir. Sinirli otun çiçekleri, nisan ayı ile ekim ayı arasındaki zaman diliminde açmaktadır.

Sinirli Ot Nasıl Kullanılır?

Çay, lapa ve bala katılarak yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Sinirli otun faydalarından yararlanmak için,harici olarak sinirli ot, gerekli bölgeye sarılabileceği gibi, çay olarak da kullanılabilmektedir.

Bilim Dünyası Bu Bitkiyi Araştırdı ve Üzerinde Ciddi Çalışmalar Yapıldı

Sırbistan' da Novi Sad Üniversitesi'nde de ,damar otu anti-inflammatuar etkisi incelenmiş. Kalp-damar hastalıkları üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı tavsiye edilmektedir.

Bunun yanında iltihap önleyici etkileri de damar otunu çok değerli kılmaktadır. İspanya'da Sevilla Üniversitesi'nde damar otu tümörlü hücreler üzerindeki zehir etkisi incelenmiştir.

Geleneksel tıpta tümörlü hücreleri tamir etmekteki faydaları ortaya çıkarılmıştır. İçeriğindeki flavonoidler, luteolin türevler gibi etkin maddelerin DNA üzerindeki tahribatı azaltıcı etkilerinden dolayı DNA hasarına ve tümörlü hücrelere karşı kullanılmaktadır.

Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde damar otu geleneksel tıpta karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu etkileri incelenmiş. Karaciğer üzerinde lipit peroksidasyonunu önlemek ve lipit peroksidasyonunun yarattığı hasardan karaciğeri korumak için kullanılabileceği saptanmıştır. AST ve ALT değerlerini normal düzeylerinde tuttuğu yine deneyler sonucunda gözlenmiştir.

Enzim seviyelerini düzenleyerek karaciğeri koruma özelliğine sahiptir. Belçika'da Brussels Üniversitesi'nde damar otu interferon-Y aktive edici makrofajlar tarafından tümör hücrelerini öldürdüğü üzerine bir çalışma yapılmış ve tümör hücreleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

İkinci çığ faciası

İkinci çığ faciası

Van'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.
Pimi çekilmiş<br>bomba gibiler

Pimi çekilmiş
bomba gibiler

​Trafikte iki tekerlek üzerinde büyük tehlike.
Koronavirüs:<br>Dünyayı korkutan hastalık

Koronavirüs:
Dünyayı korkutan hastalık

​Her geçen gün artan ölü sayısı 491'e yükseldi.
Mehmetçiğe<br> özel önlem

Mehmetçiğe
özel önlem

TSK İdlib'deki saldırı sonrası harekete geçti.
En büyük tehdit uçaklarda

En büyük tehdit uçaklarda

Yurt dışına seyahat edenler hangi tedbirleri almalı?
Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

'Balina'nın kimliği tespit edilemedi.
40 yıldır <br>doktora gitmiyor

40 yıldır
doktora gitmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.
Veba alarmı

Veba alarmı

​İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
8 ilde eğitime<br>kar engeli

8 ilde eğitime
kar engeli

​Yoğun kar yağışından bazı illere okullar tatil edildi.
Maskeden<br>sonra jele de sıçradı

Maskeden
sonra jele de sıçradı

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun talep görüyor.
Tüm uçuşlar<br>bugün durdurulacak

Tüm uçuşlar
bugün durdurulacak

Türkiye'den Çin'e yönelik koronavirüs önlemi.
Marmaray'da<br> virüs önlemi

Marmaray'da
virüs önlemi

Vagonlar sık sık tepeden tırnağa temizleniyor.
Ankara için <br>2 günlük uyarı

Ankara için
2 günlük uyarı

Valilik kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak saat verdi.​
Otobüste <br>piton paniği

Otobüste
piton paniği

Yolcunun valizinden kaçan yılan paniğe neden oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.