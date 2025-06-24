Türk dizileri turistlere rehber oluyor

Her yıl milyonlarca turisti konuk eden turizm sektörü, Türk dizileri sayesinde daha farklı kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünya genelinde gerçekleştirdiği tanıtım kampanyalarına Türk dizilerini de ekledi. Turizmde dünya markası haline gelen Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 10 bölümlük mini dizinin ana konusu oldu. “Antalya Gambit” adıyla hazırlanan mini dizi, GoTürkiye’nin Youtube sayfasından seyirciyle buluştu.

TATİL ROTALARI DİZİ BÖLGELERİNE KAYDI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, ajansın tanıtım faaliyetlerine önemli kaynak ayırdığını söyledi. Dizi sektörünün de tanıtım faaliyetlerinden biri olduğunu belirten Kavaloğlu, “Birçok diziden etkilenen insanlar tatil rotalarını, bu dizilerin geçtiği bölgelere doğru kaydırıyor. Türkiye, ABD’den sonra en fazla dizi ihraç eden ülkelerden biri. Dizilerin özellikle yurt dışında seyredilmesi, dizilerde turizm unsurlarının sergilenmesi turizme çok ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

OYUNCULAR TANITIM YÜZLERİ OLDU

Ajansın da Türkiye’nin konu edildiği dizi çekimlerine ağırlık verdiğini ifade eden Kavaloğlu, mini dizi Antalya Gambit’in önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Farklı çalışmaların da olacağını aktaran Kavaloğlu, “Dizilerde oynayan oyuncularımız bizlerin tanıtım yüzleri. Dubai’de, Birleşik Arap Emirlikleri’nde oyuncularımızın ne kadar ön planda olduklarını gördüm, bundan da gurur duydum açıkçası. Dolayısıyla onları turizmin yüzleri olarak görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ANTALYA’DA GİZEM VE ROMANTİZM

Bertan Başaran’ın yönettiği Antalya Gambit dizisinin başrollerini, ünlü sanat küratörü “Lara” rolünde Meryem Uzerli ile “gizemli mimar Deniz” rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi. Mini dizi ile Antalya, yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikâyenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini “Türk Rivierası”nın kalbi Antalya’ya çekiyor.

ANTİK ŞEHİRLER GİZLİ KOYLAR KEŞFEDİLİYOR

Antalya Gambit, Lara’nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz’in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor. Antalya Gambit, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra Antalya’nın büyüleyici özellikleriyle de öne çıkıyor.​​​​​​







