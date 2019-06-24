Türk doktor dâhiler kulübünde

The Rhinoplasty Society’ye tüm dünyadan seçkin plastik cerrahlar tavsiye mektubu ile başvuruyor ve burun estetiği alanında başarılı bilimsel çalışmaları olması halinde kabul ediliyor. Prof. Dr. Ersoy Konaş’ın araştırması; çok ileri burun eğriliklerinin düzeltilmesi, operasyon tekrarının asgariye indirilmesi ve burun operasyonlarıyla nefes sağlığının korunup artırılmasını amaçlıyor.

Konaş, ödülün Türkiye’nin plastik cerrahi alanında dünyanın en başarılı ülkelerinden olduğunu bir defa daha tescillediğini vurguladı. Estetikte dünyanın yükselen yıldızının Türkiye olduğunu belirten Prof. Konaş, hastaların çok daha zor olan burun estetiği, yüz gençleştirme işlemleri için ülkemize geldiğini ifade etti.

HAYAT 105 yaşında hayata yeniden tutundu

HAYAT 18 yıldır beklediği böbreğe 49 günde kavuştu