Türk Kahvesi belgeseli Hollywood’da

Dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin tanıtımı için Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli dünya turnesi kapsamında ‘Türk Mutfağı Haftası’nda Los Angeles ve San Diego’da gerçekleşecek kapsamlı etkinliklerle tanıtılacak.
Dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin tanıtımı için Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli dünya turnesi kapsamında ‘Türk Mutfağı Haftası’nda Los Angeles ve San Diego’da gerçekleşecek kapsamlı etkinliklerle tanıtılacak. Öncü bir gastro diplomasi çalışması olan belgesel, 500 yıllık kültürel mirasımız Türk kahvesini sanatla bağdaştırarak ünlü mikro sanatçısı Hasan Kale’nin kahve ile icra edeceği kültürel sunumlarla yurt dışında Türk kahvesinin gastronomik değerinin ve tarihsel öneminin bilinirliğinin arttırılmasını hedefliyor. “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında gerçekleşecek tanıtım etkinlikleri 8 şehirde çekilen belgesel ve sanatsal sunumlarla tanıtılacak.
20 Mayıs tarihinde Los Angeles Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek lansman etkinliğinde gastronomi sektörünün önde gelen isimleri, Türk Amerikan toplum liderleri, basın mensupları ve sanat kültür dünyasından seçkin konuklar ağırlanacak. 22 Mayıs tarihinde ATASC organizasyonunda Long Beach’teki Türk Festivali’nde de gösterimi gerçekleşecek belgesel ve sanat etkinlikleri, 24-25 Mayıs tarihleri arasında House of Turkey iş birliğinde San Diego’da Amerikalı kahveseverler ile buluşacak.