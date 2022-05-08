Türk Kahvesi belgeseli Hollywood’da

Dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin tanıtımı için Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli dünya turnesi kapsamında ‘Türk Mutfağı Haftası’nda Los Angeles ve San Diego’da gerçekleşecek kapsamlı etkinliklerle tanıtılacak. Öncü bir gastro diplomasi çalışması olan belgesel, 500 yıllık kültürel mirasımız Türk kahvesini sanatla bağdaştırarak ünlü mikro sanatçısı Hasan Kale’nin kahve ile icra edeceği kültürel sunumlarla yurt dışında Türk kahvesinin gastronomik değerinin ve tarihsel öneminin bilinirliğinin arttırılmasını hedefliyor. “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında gerçekleşecek tanıtım etkinlikleri 8 şehirde çekilen belgesel ve sanatsal sunumlarla tanıtılacak.

FOTOĞRAF 9 Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen \"Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü\" sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor. Topkapı Sarayı'nda 15 Haziran'a kadar görülebilecek sergide, sarayda kullanılan kahve fincanları, cezveler, güğümler, kahve kutuları, kahveye ilişkin Osmanlı dönemine ait eserler görülebiliyor. Topkapı Sarayı'nın yanı sıra özel koleksiyonlardan elde edilen eserler, Osmanlı döneminde kahveye verilen önemi de gözler önüne seriyor. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Serim, yaptığı açıklamada, Türk kahve kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO'nun \"Somut olmayan kültürel miras\" listesine girdiğini hatırlatarak, Türk kahvesi kültürün tanıtılması amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi. Serim, kahvenin o yıllarda Etiyopya, Arap Yarımadası ve bazı Ortadoğu ülkelerinde bilindiğine dikkati çekerek, \"Kahve İstanbul'a geldiği andan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu'nun başşehri olması nedeniyle Osmanlı'nın çeşitli vesilelerle temasta bulunduğu ülkelere de yaygınlaşıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na kahvenin girişi, 2. Viyana Kuşatması'na dayanıyor. İngiltere'de 1650'lerde, Fransa'da 1660'larda yaygınlaşıyor. Avrupa ülkeleri kolonilerinde kahve üretimi yapıyor. Bu nedenle de İstanbul, kahvenin dünyaca sevilen bir içecek olmasında çok önemli bir başlangıç noktası\" şeklinde konuştu. Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü" sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor. REKLAM BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

20 Mayıs tarihinde Los Angeles Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek lansman etkinliğinde gastronomi sektörünün önde gelen isimleri, Türk Amerikan toplum liderleri, basın mensupları ve sanat kültür dünyasından seçkin konuklar ağırlanacak. 22 Mayıs tarihinde ATASC organizasyonunda Long Beach’teki Türk Festivali’nde de gösterimi gerçekleşecek belgesel ve sanat etkinlikleri, 24-25 Mayıs tarihleri arasında House of Turkey iş birliğinde San Diego’da Amerikalı kahveseverler ile buluşacak.