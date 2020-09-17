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Hayat Türk Tabipler Birliğinin siyasi tavrı tepki topladı Koronavirüs salgını yaşanırken eylem başlattılar
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Türk Tabipler Birliği'nin tepki toplayan siyasi açıklamaları - Türk Tabipler Birliği'nin devleti ve Bakan Fahrettin Koca'yı hedef alan provokatif açıkalamaları

Türk Tabipler Birliği'nin siyasi tavrı tepki topladı: Koronavirüs salgını yaşanırken eylem başlattılar

Türk Tabipler Birliği koronavirüs salgını yaşa

nırken sosyal medya üzerinden her gün yaptıkları provokatif açıklamalar ile tepki topladı. Koronavirüs ile mücadelede ikinci dalga yaklaşırken Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibini hedef göstererek yaptıkları 'yönetemiyorsunuz' eylemi gündeme oturdu. Tabipler Birliği, Suriye'de ve yurt içinde yürütülen bir çok terör operasyonuna karşı çıkmıştı. Birliğin bilinen herhangi bir bilimsel ya da tıbbi çalışması yok.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv/Türk Tabipler Birliği
Arşiv/Türk Tabipler Birliği

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'derhal kapatılsın' diyerek gündeme oturan Türk Tabipler Birliği'nin devleti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef göstermesi bardağı taşıran son damla oldu. Birlik, daha önce Afrin harekatına 'savaş' diyerek tepki toplamış ve terör örgütüne yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışındaki operasyonlara karşı çıkmıştı.

Türk Tabipler Birliği'nin tepki çeken 'yönetemiyorsunuz' açıklaması.

SİYASİ AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLADI

Birliğin hiçbir bilimsel çalışması olmadan muhalefet partisi gibi sürekli sosyal medyadan siyasi açıklamalar yaparak Bakan Koca ve ekibini hedef göstermesi tepki topladı. Birlik, son olarak koronavirüs salgının ikinci dalga yaklaşırken sağlıkçıları eyleme sürüklemek istemesi ve 'yöenetemiyorsunuz' açıklaması ile gündeme oturdu. Bunun üzerine sosyal medyada büyük tepki toplayan birliğe en sert çıkış MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Türk Tabipler Birliği'nin tepki çeken eylem kararı...

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk Tabipleri Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış.

Bahçeli'den sert açıklama: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır
KORONAVİRÜS
Bahçeli'den sert açıklama: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır

ZEHİRLİ BİR KOMPLO?

Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz.' eylemi haince bir tertiptir.

TTB DERHAL KAPATILMALIDIR

  • Çağrım şudur; Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TABİPLER BİRLİĞİ'NE 'İYİ Kİ VARSINIZ' DESTEĞİ!

Bahçeli'nin kapatılması için çağrı yaptığı Türk Tabipler Birliği'ne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

SKANDAL AFRİN AÇIKLAMASI

  • Türk Tabipler Birliiği, daha önce de devleti hedef almış ve terör örgütlerine destek çıkmıştı. Hiçbir bilimsel çalışması olmayan birlik Afrin harekatına 'savaş' diyerek terör örgütüne destek olmuştu.

Türk Tabipler Birliği'nin Afrin harekatına ilişkin yaptığı paylaşım.

TTB’den skandal Afrin açıklaması
GÜNDEM
TTB’den skandal Afrin açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e başlattığı harekata karşı çıkarak PKK’lıların yaşam hakkını savunan Türk Tabipler Birliği (TTB) için harekete geçerek, “terör örgütünü övdükleri gerekçesiyle” suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu derneği kapatın
GÜNDEM
Bu derneği kapatın

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Afrin Harekatı'nın ardından yayımladıkları bildiri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan TTB'nin yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. TTB Merkez Konseyi üyesi 11 isim gözaltına alınmıştı.

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