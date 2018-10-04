Hayat Türkiye böbrek naklinde Avrupada üçüncü
GENEL SAĞLIK

Türkiye böbrek naklinde Avrupa'da üçüncü

Genetik hastalıklarda yeni yöntemlerin uygulamaya girmesiyle birlikte kronik böbrek hastalıklarının azalacağını kaydeden Prof. Dr. Söylemezoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
​51'inci Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu
​51'inci Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu

51'inci Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, son yıllarda böbrek nakli sayısı artan Türkiye'nin, Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu söyledi.

Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen 51'inci Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongresi başladı. Kongreye Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elena Levtchenko ve Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Kjell Tullus de katıldı.

59 ülkeden 900 bilim insanı katıldı

Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, kongreye 59 ülkeden 900'ün üzerinde yabancı bilim insanının katıldığını ve bu bilim insanlarının çocuk nefroloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik yeni gelişmeleri Türk bilim insanları ve hekimleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Genetik hastalıklarda yeni yöntemlerin uygulamaya girmesiyle birlikte 'tedavisi imkansız' denilen hastalıkların tedavi edilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Söylemezoğlu, böylece ülkedeki kronik böbrek hastalıklarının azalacağını kaydetti.

Böbrek yetmezliği çocuklarda daha çok görülüyor

Kronik böbrek yetmezliğinin çocuklarda da çok görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, çocuklardaki böbrek yetmezliği nedenlerinin bir kısmının önlenebilir olduğunu anlattı. Türkiye'de diyalize giren çocuk sayısının 3- 4 binden fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Söylemezoğlu, çoğunun önlenebilir olduğu düşünüldüğünde, bu durumun üzüntü verici olduğunu aktardı.

Türkiye Avrupa'da üçüncü

Obezite tehlikesine de dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, çocuk obez hasta sayısının arttığını, Türkiye'de yapılan çalışmalara göre yüzde 9-10 civarında obez, yüzde 8-9 civarında da fazla kilolu çocuk olduğunu söyledi.

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Türkiye'de son yıllarda böbrek nakli sayısının arttığını da anlatan Prof. Dr. Söylemezoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu vurguladı.

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