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Türkiye sağlıkta çağ atladı

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde çağ atladığını belirten TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Ünüvar, "Ulaştığımız sağlık hizmeti seviyesinde en büyük rol, şüphesiz fedakar ve iyi yetişmiş sağlık çalışanlarımızındır" dedi.

Haber MerkeziAA
Eskiden hastalar tedavi için yurt dışına giderken şimdi ise yurt dışından hastalar ülkemize geliyor.
Eskiden hastalar tedavi için yurt dışına giderken şimdi ise yurt dışından hastalar ülkemize geliyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Bu dönemde Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atlamıştır. Ulaştığımız sağlık hizmeti seviyesinde en büyük rol, şüphesiz fedakar ve iyi yetişmiş sağlık çalışanlarımızındır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada her insanın her an sağlık hizmetine ihtiyaç duyabileceğini ve herkesin de bu hizmetin en mükemmelini arzuladığını belirtti.

Kutsal meslekler arasında ilk sırada

İnsanlığa hizmet eden kutsal meslekler arasında sağlık sektörünün en ön sıralarda yer aldığına dikkati çeken Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bir hekim olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, sağlık çalışanları mesleğini icra ederken yaptığı işi her şeyin önünde tutar. Gerektiğinde özel hayatını ve hatta ailesini dahi ihmal ettiği, hemen herkesin şahit olduğu bir gerçektir. Sağlık hizmetinin en iyi şekilde sunulabilmesi için uygun fiziki yapı, yeterli bir donanım mutlaka gerekir ancak insan kaynağı olmazsa diğer faktörlerin bir anlamı olmaz. Bu dönemde Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atlamıştır. Ulaştığımız sağlık hizmeti seviyesinde en büyük rol, şüphesiz fedakar ve iyi yetişmiş sağlık çalışanlarımızındır. Bunu sadece vatandaşlarımız değil, bütün dünya fark etmiş ve takdir etmiştir. Eskiden tedavi için yurt dışına giden hastalarımız varken, bugün tedavi için yurt dışından ülkemize hastalar gelmektedir."

Şehir hastaneleri açılıyor

Ünüvar, Türkiye'nin bugün sağlık turizmi alanında lider olma yolunda ilerlediğini bildirerek, "AK Parti kadroları olarak, sağlık çalışanlarımızın milletimize en ideal sağlık hizmetini sunabilmesi için çalışmaya yoğun bir gayretle devam ediyoruz. Bir yandan mevcut sağlık tesislerindeki eksikler giderilirken, bir yandan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'en büyük hayalim' dediği devasa şehir hastaneleri hizmete açılmaktadır. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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