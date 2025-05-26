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Türkiye Yüzyılı kadınları mikro sanatta

Türkiye Yüzyılı kadınları mikro sanatta

04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sergi, 4 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi, 4 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi öncülüğünde, Next Art Galeri işbirliğiyle, Cumhuriyet’in 102. yılına ithafen hazırlanan “Türkiye Yüzyılı Kadınları Mikro Sanat Resim Sergisi” açıldı. Teşvikiye’deki Selahattin Kara Art Studio’daki sergide, mikro art sanatçısı Murat Uçar’ın tarihe iz bırakmış Türk kadınlarının hayatlarını ve başarı hikayelerini konu alan minyatür eserleri yer aldı. Sergideki kadınların Türkiye tarihinin bir özeti olduğunu aktaran Uçar, “Türkiye Yüzyılı Kadınları sergisi, ülkemiz için liderlik ve öncülük etmiş, bu topraklardaki varlığımızın sebepleri olmuş kadınlarımıza dikkat çekiyor” dedi.


#Türkiye Yüzyılı
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