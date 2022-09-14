Türkiye’de ilk defa engellilere tam gün ücretsiz eğitim desteği veriliyor.

Türkiye’de ilk defa evden dışarıya çıkamayan engellilere Türkiye Engelliler Vakfı ile Ahde Vefa Platformu işbirliğinde, eğitim veriliyor. onuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Engelliler Vakfı Genel Başkanı Zülfinaz Abedan şunları söyledi: "Evde kalma zorunluluğu taşıyan ve bu sebeple de evdeki diğer bireylere bedensel zarar veren yada zamansal meşguliyet veren engellilerimize artık tüm gün eğitim desteği veriyoruz. Bize ulaşmaları için resmî internet sitesi üzerinden yada çağrı merkezlerimizden ulaşarak ücretsiz kayıt yapabilir ve tüm günü kapsayan bu anlamlı eğitim modeli uygulamamızdan faydalanabilirler. Bu yolda engellilerimizin yasal ve sosyal haklarını güvence altına almak adına verdiğimiz hizmetlerimiz, yönetimdeki tüm üyelerimiz ile birlikteliğimiz 30 yıla dayandı ve bizler ömrümüzü bu hizmetlere adadık.

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Bu manada bu anlamlı projelerimize desteklerini esirgemeyen Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ile Vakfımızın gönüllü danışmanlığını yıllardır yürüten Siyasi Danışmanımız Taner Akkuş’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

NURAN KIRLAK: TAKDİR EDİLMELİDİR

Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ise böyle bir projede olmak ve sürdürülebilir anlamda uygulamayı yürütmenin özveri gerektirdiğini belirterek, "Eğitim ülkemiz de önem arz eden bir alan. Özellikle de dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik verilen bu hizmet desteklenmeli ve takdir edilmelidir" ifadelerini kullandı.