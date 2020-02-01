Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dördüncü toplantısını yaptı. Sağlık Bakanlığı’ndaki toplantının ardından açıklama yapan Koca, Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir uyarı yapmadan, birçok ülke bu virüsü henüz tehdit olarak algılamadan önce, Türkiye’de tüm önlemlerin hayata geçirildiğini vurguladı. Çin’in Vuhan kentinde 31 Aralık’ta görülen ilk vaka ile birlikte Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün gerekli adımları attıklarını bildiren Koca, havalimanlarındaki tedbirlere de değindi: “Çin’den gelen yolcuları, uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, olumsuz bir duruma rastlanmadı. DSÖ termal kamera ve benzeri tedbirleri şimdi öneriyor, biz 20 gün önce başlattık.”

Çapa

ONLARI RİSKE ATAMAYIZ

Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmadıklarına dikkat çeken Fahrettin Koca, Vuhan’daki vatandaşların tahliyesiyle ilgili bilgi verdi. “Tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı hastalığın kol gezdiği bir şehirde bırakarak riske atamayız” diyen Koca, “Uçak indiğinde ekiplerimiz dahil 14 gün gözlem altında tutulacaklar. Şehir hastanesiyle birlikte taşınan, şu an kullanmadığımız bir hastaneyi hazır hale getirdik. Bu hastane daha sonra da hasta takibi için kullanılmayacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum yok. Bazı ülkeler hastanelerde belli bölgeler ayırdı. Bizse daha sonra kullanılmayacak, hastalarla temas olmayacak bir ortamı özellikle tercih ettik” şeklinde konuştu. Söz konusu hastanenin dezenfekte edildiği, özel odalar hazırlandığı, hastane binasına gerekli tıbbi donanım ve malzeme sağlandığı öğrenildi.

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Türkiye’de virüs yok

Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak yeni tip koronavirüs teşhisi koyulan hasta olmadığını kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu süreçte gözetim altına aldığımız 70 vaka oldu. Sonuçları pozitif çıkan, koronavirüs tanısı konulan vakamız yok. Eğer olursa bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır olduğunu, yeterli olduğunu, kapasitemizin yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

İstanbul’da teftiş

Koronavirüs için termal kameralar kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne geçti. Negatif basınçlı izolasyon odalarını inceleyen Koca yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra İstanbul’a gelen Sağlık Bakanı, İstanbul Havalimanı’nda koronavirüse ilişkin termal kameralı önlemleri yerinde inceleyip karantina bölümünü teftiş etti.

Çapa’da provokasyon

Görüntüye ilişkin Koca, “Kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır” diye konuştu.

Halsizlik ve ateş şikayetiyle Çapa Tıp Fakültesine başvuran 6 yaşındaki Çinli çocukla ilgili sosyal medyada yayılan haberler yalanlandı. Sağlık Bakanı Fahretti Koca, Çinli çocuğun durumuyla ilgili bilgi verdi. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşinin düştüğünü belirten Koca, “Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, yapılan test sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır. Tedbir amacıyla gözlem altında tutuluyor” dedi. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formunun “kesin tanı” gibi işaretlenip servis edildiğini belirten Koca, “Kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır” diye konuştu.

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Seferler durdu

Türk Hava Yolları (THY) hızla yayılan salgın nedeniyle 9 Şubat'a kadar Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian kentlerine yapılacak seferleri karşılıklı olarak durdurdu. Bilgilendirmenin yapıldığı saatlerde havada olan uçaklar, dün sabah İstanbul'a indi. Şangay, Pekin ve Guangzho seferinin yolcuları, sağlık personeli tarafından termal kameralı taramadan geçirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Can kaybı 213’e çıktı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213, virüsten etkilenen kişi sayısı 9 bin 810’a çıktı. Bir önceki güne oranla hasta sayısında 2 bin 99, ölü sayısında ise 43 artış oldu. Ölümlerin tamamı Çin'de yaşandı. Virüs bulaşan kişilerin bin 527’sinin durumu ağır. Bir hafta içinde pik yapması beklenen virüs nedeniyle müşahede altında tutulanların sayısı da 102 bin 427.

ÜÇ ÜLKEYE DAHA BULAŞTI

5 kıtada 23 ülkeye sıçrayan Vuhan virüsüne son olarak İngiltere, İtalya ve Rusya'da rastlandı. İngiltere'de aynı aileden iki kişide koronavirüs tespit edildi. Ülke genelinde şu ana dek 161 kişi testlerden geçmiş, sonuçları negatif çıkmıştı. İtalya'daki vakalara da Roma'ya gelen 2 Çinli turistte rastlandı. Rusya’da da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Hastaların Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesindeki 2 Çinli olduğu öğrenildi.

DSÖ: Sınırları kapatmayın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çin’de sokaklar sürekli ilaçlanıyor. Maske satın almak isteyen Çinliler de mağazalarda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) salgın tehlikesi nedeniyle “küresel acil durum” ilan etmesinin ardından çok sayıda ülke Çin’e uçuşlarını durdurma, sınırlarını kapatma, seyahat kısıtlamaları, vatandaşlarını tahliye etme ve karantina altına alma tedbirlerine başvurdu. Çin’e sınırların kapatılmamasını isteyen DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, aksi halde insanların yasadışı yollardan Çin’e girip çıkacağı, sağlık kontrolü yapılamayacağı için virüsün daha fazla yayılabileceği uyarısında bulundu.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Çin de ülkelerin aldığı tedbirlere karşı “uluslararası dayanışma” çağrısında bulundu. Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, “Koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamadayız. Uluslararası dayanışma son derece önemli ve bu yüzden bütün ülkeler sorumlu davranmalı. Endişeleri anlıyoruz ancak aşırı tepki gösterilmemeli. Uluslararası seyahat ile ticarete gereksiz yere müdahale eden tedbirler için hiçbir neden yok” diye konuştu.

10 MİLYON EURO HİBE

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Avrupa Birliği (AB), salgının araştırılması için 10 milyon euro hibe edecek. Virüsü daha iyi anlamak için yürütülen araştırmalara verilecek destek, aynı zamanda virüsle mücadele ve kamu hazırlık durumunun geliştirilmesini amaçlıyor.

Ve tahliye

Koca Yusuf

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirecek askeri kargo uçağı Çin’e hareket etti. Ambulansa dönüştürülen A400M tipi “Koca Yusuf” isimli askeri kargo uçağına, Etimesgut Askeri Havaalanı’nda yakıt ikmali yapıldı. Uçağa ayrıca TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi ve gıda malzemeleri de yüklendi. Sağlık Bakanlığı’nca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, alınan izinlerin ardından 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak dün 12.05’te havalandı. Uçak, Vuhan’da yaşayan ve Türkiye’ye dönme taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye’ye getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından uçağa binecek 49 kişi, Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da hazırlanan bir hastanede 14 gün karantinada tutulacak.