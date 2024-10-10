Türkiye’yi aydınlatmaya devam ediyor“Türkiye’nin birikimi” mottosuyla 30 yıl önce kurulan Yeni Şafak, her dönem milletin yanında yer almıştır. Vesayet odaklarına, muhtıralara, darbe girişimlerine karşı demokrasiyi savunarak ilkeli ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Milli ve manevi değerlere hassasiyetle yaklaşan yayın anlayışını tavizsiz bir şekilde sürdüren Yeni Şafak’ın 30’ncu kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yola çıkan, başarılı muhabirleri ve deneyimli yazar kadrosuyla Türkiye’nin önünü aydınlatmaya devam eden gazetemize nice başarılı yaşlar temenni ediyorum.