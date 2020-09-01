Tuzlu kurabiye tarifi: Çay yanına lezzetli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Beş çayınıza eşlik eden aynı zamanda misafirlerinize de ikram edeceğiniz enfes yemek tariflerinden tuzlu kurabiye tarifini sizler için hazırladık. İşte tuzlu kurabiye tarifi...
Tuzlu kurabiye tarifi
Malzemeler:
3 Su bardağı un
1 Tatlı kaşığı tuz
1 Tatlı kaşığı kabartma tozu
2 Çorba kaşığı yoğurt
1 Tatlı kaşığı toz mahlep
90 Gram küp küp doğranmış soğuk tereyağı
1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı
1 Çorba kaşığı elma sirkesi
1 Adet yumurta sarısı
Yapılışı:
Unu bir mutfak robotuna alın. Tuzu ve kabartma tozunu, yoğurdu ekleyin. Mahlebi ilave edin.
Tereyağını ekleyin. Sirke ve zeytinyağını karıştırın ilave edin.
Yumurta sarısını ilave edin. Robotu hamur toparlanana kadar kesik kesik çekin.
Tezgaha döküp hamuru bir araya getirin. Streç film ile kapatıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Şekillendirip 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.
Tuzlu kurabiye kaç dakikada pişer?
60 dakikada hazırlanan tuzlu kurabiye 30 dakikada pişer.
Tuzlu kurabiyenin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan tuzlu kurabiyenin kalorisi 401,3.
Tuzlu kurabiye yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Tuzlu kurabiye için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,75 lira.