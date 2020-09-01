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Tuzlu kurabiye tarifi: Çay yanına lezzetli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Tuzlu kurabiye tarifi: Çay yanına lezzetli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Beş çayınızın yanına yakışan misafirlerinize de ikram edeceğiniz tuzlu kurabiye tarifini sizler için derledik. Basit yapımıyla enfes tadıyla tadını ağzınızda bırakan tuzlu kurabiyeye misafirleriniz bayılacak. Peki çay yanına lezzetli tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte tuzlu kurabiye tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuzlu kurabiye.
Tuzlu kurabiye.

Beş çayınıza eşlik eden aynı zamanda misafirlerinize de ikram edeceğiniz enfes yemek tariflerinden tuzlu kurabiye tarifini sizler için hazırladık. İşte tuzlu kurabiye tarifi...

Birbirinden lezzetli, farklı çorba tarifleri
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Birbirinden lezzetli, farklı çorba tarifleri

Tuzlu kurabiye tarifi

Malzemeler:

3 Su bardağı un

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Tatlı kaşığı kabartma tozu

2 Çorba kaşığı yoğurt

1 Tatlı kaşığı toz mahlep

90 Gram küp küp doğranmış soğuk tereyağı

1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı

1 Çorba kaşığı elma sirkesi

1 Adet yumurta sarısı

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Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

Yapılışı:

Unu bir mutfak robotuna alın. Tuzu ve kabartma tozunu, yoğurdu ekleyin. Mahlebi ilave edin.

Tereyağını ekleyin. Sirke ve zeytinyağını karıştırın ilave edin.

Yumurta sarısını ilave edin. Robotu hamur toparlanana kadar kesik kesik çekin.

Tezgaha döküp hamuru bir araya getirin. Streç film ile kapatıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Şekillendirip 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

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Tuzlu kurabiye kaç dakikada pişer?

60 dakikada hazırlanan tuzlu kurabiye 30 dakikada pişer.

Tuzlu kurabiyenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tuzlu kurabiyenin kalorisi 401,3.

Tuzlu kurabiye yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tuzlu kurabiye için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,75 lira.

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