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Hayat

Üç yaşındaki Aras Sönmez Strep A'dan öldü

Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı, dünya çapında tedirginliğe yol açarken Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri yüzünden hayatını kaybetti. Aras'ın anne ve babası acıları çok yeni de olsa aileleri uyarmak için oğullarının hikayesini anlattı.

11:22 . 25/01/2023 Çarşamba
Diğer
Aras Sönmez.

Aras Sönmez.

3 yaşındaki Aras Sönmez doğum gününde, iki hafta önce Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.


NTV'nin haberine göre; baba Oğuz Buğrahan Sönmez, ''Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük.Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu'' açıklamasında bulundu.


Annesi, oğlunun ölümünü bir sözlük platformunda, anne-babalara uyarı olması için paylaştı, o paylaşımsa gündem oldu.


''BURNUNDA MORARMA BAŞLADI''


Aras fenalaştı, bir gün içinde hayatını kaybetti.


Baba Sönmez, ''Bu tarafının morarmaya başladığını gördük. Burnunda pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Hemen aklımıza menenjit geldi. Arası o şüpheyle Etlik Şehir Hastanesi'nde götürdük. Hastaneye gitmem 15 dakika sürdü. Kırk dakikalık bir zaman içinde bu morartı Aras'ın bütün vücuda yayıldı. Ondan sonra doktorlar genel bir bilgilendirmeyi yaptı, Arası yoğun bakıma alacaklarına dair. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler'' dedi.


Aras'ın kısa sürede böbrekleri çalışmaz hale geldi, kalbi durarak hayatını kaybetti.


Doktorlar ölüm nedeninin Strep A'ya bağlı olduğunu söyledi.


''BİR ÇOCUK BİLE KURTULSA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ''


Baba Sönmez, ''Hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocuğu bile 3-4 saat içinde götürebildiyse eğer kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Çünkü evladını kaybetmek çok zor bir durum. Doktorlardan da allah razı olsun. Gerekli müdahaleleri yaptılar. Biz ilk defa biz kendi çocuğumuzla beraber duyduk. Bir çocuk bile kurtulsa bizim için çok önemli. Herkes çocuklarını birebir takip etsin'' diye konuşarak uyarıda bulundu.


Strep A solunum yolunda, boğazda ve deride enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türü. Hafif bademcik enfeksiyonlarına yol açtığı gibi özellikle deriden bulaşan türü ölümcül olabiliyor. Avrupa'da onlarca çocuk strep A nedeniyle hayatını kaybetti.




#Strep A
#Türkiye
#Aras Sönmez
2 saat önce
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Üç yaşındaki Aras Sönmez Strep A'dan öldü
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