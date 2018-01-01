Ucuz estetik yüzünü deldi

Tayland'ın güneyindeki Hat Yai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın ucuz estetiğin kurbanı oldu. Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) olan kadının burnuna daha iyi bir şekil vermek için implant takıldı. Enfeksiyon kapan genç kadının silikon implantı cildi delerek, iki gözünün ortasından dışarıya çıktı.

Yaşadıklarının ardından kliniğe geri dönen ve meydana gelen sorunun düzeltilmesini isteyen genç kadın, kliniğin kendisine yardım etmeyi reddettiğini iddia etti. The Sun'ın haberine göre, yardım bekleyen kadın, Bangkok'ta bulunan başka bir estetik cerrahi hastaneye gitti.

Burnunda boşluk kaldı

Hastanede tedavi altına alınan kadının enfeksiyonu tedavi edildi, implantı alındı. Ancak hastanın burnundaki implantın yerinde boşluk kaldı.

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Taylandlı kadın, fotoğraflarını sosyal medyayla paylaştı. Fotoğrafları birçok kozmetik cerrahi merkezi de, diğer kadınları ucuz kozmetik cerrahinin tehlikeleri konusunda uyarmak için paylaştı. Silikon implantlar, kişinin yüzünü, yanaklarını veya burun şeklini değiştirmek için kişiye özel tasarlanan kozmetik cerrahi işlemidir. Silikon implantlarda diğer prosedürlerin aksine, kıkırdak veya kemik gerekmez.