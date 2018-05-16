Merdiven altında üretilen ve mısır şurubuyla tatlandırılan ucuz tatlılar sağlığı tehdit ediyor.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, tüketicilerden 10 ila 15 liraya satılan tatlılarda insan sağlığını tehdit eden nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanıldığı ihtimalini göz önünde bulundurmalarını istedi.

Gök, gıda sektöründe son dönemde artan maliyetler nedeniyle bazı üreticilerin ürünlerini ucuza imal etme çabasında olduğunu belirterek, özellikle tatlıcılıkta birçok üreticinin mamullerinde pancar şekeri yerine daha ucuz olan NBŞ'yi kullandığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun NBŞ'nin sağlığı bozucu etkiye sahip olduğu uyarısında bulunduğunu anımsatan Gök, "NBŞ'li tatlıları ucuza tüketen vatandaşlarımız, ucuz ürünle birlikte telafisi mümkün olmayan hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Ucuz ürünle güya tasarruf ettiğinden katbekat fazlasını daha sonra hastanelere ve eczanelere ödemek zorunda kalıyor" dedi.

Denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor

Türkiye'nin son yıllarda Çin, Singapur, Tayvan, Hollanda, ABD ve Almanya'dan ihtiyaç duyulandan fazla miktarda tatlandırıcı ithal ettiğine dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:

"Maalesef bu tatlandırıcılar çikolatadan, reçele, gazlı içeceklerden baklavaya kadar birçok üründe kullanılıyor. Özellikle ramazan ayı dolayısıyla toplumu bilgilendirmeyi bir borç biliyoruz. Tüketiciler, 10 ila 15 lira gibi oldukça ucuz fiyatlara satılan tatlılarda insan sağlığını tehdit eden nişasta bazlı şeker kullanıldığı ihtimalini mutlaka göz önünde bulundurmalı."

Gök, "Birçoğu merdiven altında üretilen ve mısır şurubuyla tatlandırılan ucuz tatlılar, halk sağlığı için çok ciddi sorun" tespitinde bulunarak, sağlıksız ve hileli ürünlere karşı hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hem de belediyelerin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini söyledi.

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