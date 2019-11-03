Ülkemin adını duysunlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğinde Avrupa pistlerinde ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven Porsche Carrera Cup Fransa serisini şampiyon olarak tamamladı ve Porsche Super Cup serisinde yarıştı. İlk sezonunu genel klasman ikincisi, çaylak şampiyonu olarak tamamlayan 21 yaşındaki sporcu, şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ‘en erken yarış kazanan pilot’ olmayı başardı ve Türk otomobil sporları tarihine adını yazdırdı.

Motorsporları için yetiştirilen proje çocuk olarak anılan Güven’in babası Hakan Güven de eski bir otomobil sporcusu. Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen genç, bilgisayar karşısında, simülasyon yarışlarında iyi bir performans gösterdi. 6 yaşında karting yarışlarında yer almaya başladı. 2014 yılından beri dünyanın farkı ülkelerinde yarışan Güven, Formula Alfa, GT Academy, Porsche Sports Cup, Türkiye Şampiyonlar Şampiyonası’nda zirvede yer aldı. 2017 yılında düzenlenen Porsche Benelux serisinde ‘en iyi çaylak pilot’ seçildi. Porsche Carrera Cup’ta şampiyon olan ilk yabancı pilot ünvanını elde etti. FIA GT Uluslar Kupası’nda ise Türkiye’yi temsil eden Güven, 20 yaşında Türk motorsporları tarihindeki en büyük başarılardan birisine imza attı. 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya Roma’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games Uluslar Kupası’nda Salih Yoluç ile birlikte ülkemizi temsil edecek olan genç sporcu, bu kupayı bir kez daha Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor. Yarışlarda dalgınlığa yer olmadığını belirten Ayhancan Güven, “Çok hızlı bir araç kullanıyorsunuz. En ufak bir hatanız bile ciddi sonuçlara neden olabilir, büyük riskler söz konusu. Her seferinde yüzde yüzünüzü vermeniz gerekiyor, dalgınlığa yer yok” diyor. Güven ile yarışlar üzerine konuştuk.

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Ayhancan Güven

HER YARIŞTA AYNI HEYECAN

Ayhancan Güven

Yarışmaya hangi duygularla başladınız?

2004 senesinde babamın teşvikiyle başladım. O günkü heyecanı bugün hâlâ korurum. Her sabah yarış pistine geldiğimde heyecanla geçerim aracın başına.

Otomobil yarışçısı olmanın ne gibi zor yanları var?

Yarışçı olmanın en zor yanı şu, aracın içinde her zaman işinize odaklanmanız gerekiyor. Çok hızlı bir araç kullanıyorsunuz. En ufak bir hatanız bile ciddi sonuçlara neden olabilir, büyük riskler söz konusu. Her seferinde yüzde yüzünüzü vermeniz gerekiyor, dalgınlığa yer yok.

Yolculukların da bir zorluğu var sanırım...

Evet, bazen arka arkaya oluyor. Çok fazla seyahat edilen bir spor bu. Meksika’dan İtalya’ya geldim örneğin. Dokuz günde beş yarışa çıkıyorum, inanılmaz yorucu ama ne olursa olsun bu işi severek yapıyorum.

ÜÇ YILIN BİRİNCİSİNİ YENDİM

Sizi en çok zorlayan yarış hangisiydi?

Son iki yılda çekişmeli yarışlarımın sayısı arttı. En zoru ise Super Cup’taki ilk yarışım diyebilirim. Arkamda son üç yılın birincisi vardı. Ona karşı büyük bir savaş verdim ve kazandım.

Hayalleriniz, hedefleriniz nelerdir?

Kısa vadeleri hedeflerim var. Hemen yakında şampiyon olmak istediğim bir Super Cup var. Tamamen elektrikli, tek kişilik otomobillerin yarıştığı FORMULA E, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM), Dünya Endurans Şampiyonası (WEC)’nda da şampiyon olmak hedeflerim arasında. Sonrasında da sponsor bulmalıyım. Bir şirket adına yarışmak, dünya şampiyonu olmak ve ülkemin adını duyurmak istiyorum.

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Sporun birleştirici gücü var

Ayhancan Güven

Türkiye adına yarışmak, ödül kazanmak nasıl bir duygu?

Özellikle motor sporlarında özel bir duygu Türkiye adına yarışmak. Çünkümotor sporlarında fazla Türk sporcu yok. Sporun her zaman spordan ötebir özelliği vardır. Dünyanın her ükesinde böyle olduğunu düşünüyorum. Son günlerde yaşanan olaylar da sporun birleştirici gücünü bize gösterdi.

İdolü Schumacher