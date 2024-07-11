“Umudun Tezahürü” Ankaralılarla buluştu

Ressam Burnaz’ın, “Muhkem Bir Alamet: Mekan” ve “Fecrin Tasavvuru: Gazze” olarak iki bölüme ayırdığı sergide, akrilik tekniğiyle 33 resim yer alıyor. Burnaz, Filistin’de yaşanan şiddete dikkati çekerek, geleceğe umutla, pozitif yaklaşarak bakılması gerektiğini belirtti. Kubbetüs Sahra ve Mescid-i Aksa’daki pencereleri İsrail askerlerinin bilerek kurşunladığı bilgisini okuduğunu aktaran Burnaz, onları direniş sembolü olarak yansıttığını söyledi. Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.