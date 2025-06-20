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Ünlü isimlerin çorba buluşması

Ünlü isimlerin çorba buluşması

16:5420/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ankara
Ankara

Başkent Ankara’da ünlü isimler, geleneksel Türk mutfağının özel tatlarından biri olan “dil çorbası” için buluştu.

Ankara’da düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden “dil çorbası” başroldeydi.

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Didem Taslan ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Köroğlu İşkembecisi’nin Çukurambar şubesinde bir araya geldi.

Türkiye’de dil çorbasını menüsüne ilk alan işletme olan Köroğlu, bu özel lezzeti yeniden gündeme taşıdı.

İşletme sahibi Orbay Demir, dana dilinden yapılan çorbanın yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu katkılarla da öne çıktığını belirterek şunları söyledi: “Danadili çorbası yüksek oranda kolajen içerdiği için ciltte genç ve canlı bir görünüm sağlar. Ayrıca mide ve bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlığı önler. Hücre yenilenmesini hızlandırdığı için ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirirken, hücre kaynaklı tümör gibi ciddi hastalıklara karşı da koruyucu bir etki sunar. Birçok ünlü isim de sağlık için çorbalarımızı tatmaya geliyorlar.”

Demir ayrıca mekânlarının uzun süredir Tamer Karadağlı’nın da uğrak yerlerinden biri olduğunu belirterek, “Tamer Bey bizim müdavimimizdir. Lezzetimize ve özellikle sağlık yönünden faydaları olan dil çorbamıza büyük ilgi gösteriyor” dedi.



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