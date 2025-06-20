Ünlü isimlerin çorba buluşması

İşletme sahibi Orbay Demir, dana dilinden yapılan çorbanın yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu katkılarla da öne çıktığını belirterek şunları söyledi: “Danadili çorbası yüksek oranda kolajen içerdiği için ciltte genç ve canlı bir görünüm sağlar. Ayrıca mide ve bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlığı önler. Hücre yenilenmesini hızlandırdığı için ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirirken, hücre kaynaklı tümör gibi ciddi hastalıklara karşı da koruyucu bir etki sunar. Birçok ünlü isim de sağlık için çorbalarımızı tatmaya geliyorlar.”