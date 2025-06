Türkiye’de her 5 çocuktan 1’i fazla kilolu

Prof. Dr. Mehmet Boyraz, Türkiye'de her 8-10 çocuktan 1'inin obez olduğunu, her 5 çocuktan 1'inin fazla kilolu olduğunu belirtti. Lise öğrencisi Mahmut Baloğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'ne 6 ay önce başvurdu. Çocukluğundan itibaren kilolu olan Baloğlu, 6 ayda 30 kilo vererek 163 kilodan 133 kiloya düştü. Mahmut Baloğlu, "Yanlış beslendiğim için çok kilo aldım. Hareket etmemekten dolayı kilo aldım. Fast food tarzı, abur cubur tarzı paketli yiyeceklerle besleniyordum. Kilo vermeye ise yaşam kalitem düştüğü için, oturmakta kalkmakta zorluk çektiğim için karar verdim. Dış etkenler de vardı, yaşıtlarım dolayısıyla zorbalanıyordum. O yüzden bunlar kilo verme kararımda bana yardımcı oldu, kilo verme kararımda etken oldu. Ailem bu süreçte yanımda oldu. Benimle birlikte diyet yaptılar. Kilo verdiğim için şimdi hareketim biraz daha arttı, yeme alışkanlıklarım değişti. Zayıflamadan önce pek sevmezdim sebze tüketmeyi. Ama mecbur zayıflamak istediğim için yiyorum. İdeal boy kilo endeksimin olduğu kiloma düşmek isterim. Psikolojik olarak zorlanmıştım; ancak daha da kilo vermek istiyorum. 163 kiloyken biraz yürümek zor geliyordu. Şimdi ise daha fazla yürüyüş yapabiliyorum. Kilo vermek çok güzel bir şey. Benim gibi kilo problemi olan yaşıtlarımın da bir an önce bu kararı almalarını isterim" diye konuştu.