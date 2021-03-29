Usta oyuncu Fazlı Ender Uzun hayatını kaybetti

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Ünlü oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatı ile ilgili araştırmalar milyonların gündemine geliyor. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan ünlü isim hayatını kaybetti.
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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