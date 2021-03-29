Hayat Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatı ile ilgili araştırmalar milyonların gündemine geliyor. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan ünlü isim hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti
Fazıl Ender Uzun yaşamını yitirdi.

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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