Uyku ömrü bereketlendirir

Yeni yüzyılın yeni dünyasında eğitim, sanat, tıp, moda, teknoloji değişiyor. Peki uykumuz, neden kendini yenilemesin? Günümüzde uyku mimarisi, uyku üretimi gibi birçok konu hayatımıza girdi. Yatma saati, uyku hapları, dinlenme süreleri, yatak yapısı, yastık kalitesi gibi birçok konu uykudan alınacak verimi etkiliyor. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler yeni soruların, yeni cevapların yolunu açtı. Ancak uyku ihtiyacının genler, sinir sistemleri, vücut kütlesi, beynin yapısıyla ilgisi şimdilik sadece tahminler üzerinden konuşuluyor. Popüler bilim kitaplarında uyku, uyanıklık halinin bozduklarının onarılması için girmek zorunda olduğumuz bir durum olarak tanımlanıyor.

HAYAT UYUR BİYOLOJİ UYUMAZ

Dünyaca ünlü nörolog ve uyku uzmanı Matthew Walker, “Niçin Uyuruz?” kitabında uyku biliminin son bulguları ışığında bir yolculuk vaat ediyor. Dünyayı paylaştığımız varlıkların uyku durumları ile insanlar arasındaki bağ, aydınlatıcı bilgiler sağlıyor. Hayvanların birçoğunda saptanan yarı uyur veya uykuya çok yakın hal, uykunun sebebi hakkında yapılan araştırmalara büyük katkı sunuyor. İnsan hayatı boyunca uykudaki bedenimiz, biyolojik olarak çalışmaya ve yenilenmeye devam ediyor. Neden uyuduğumuza verilen cevaplardan biri de aydınlık ve karanlığa karşı tepki sonucu uyuduğumuzu savunan görüş. Uykusuz kalmanın sonuçları arasında ise daha hızlı ve deliksiz uyumak var.

UYKUSUZLUK REKORUNA SON

Yapılan araştırmalar uykusuzluğun insanın psikolojik ve biyolojik sağlık sorunlarına yol açtığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden de Guinness Rekorlar Kitabı uykusuz kalma rekorunu listeden çıkardı. Matthew Walker, yetersiz uykunun kimi zaman ölümcül sonuçlara bile yol açacağını belirterek şu hususlara dikkat çekiyor:

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TRAFİK KAZASINI TETİKLİYOR

Uykusuzluk konsantrasyonu bozar. Yani kimi zaman uykusuzluk uzun süreli öldürürken kimi zaman daha kısa yoldan ölüme sebep verebilir. Trafik kazalarında en sık rastlanan durumlardan biri uykusuzluktur. Her yıl sadece ABD’de 1 milyon 200 bin trafik kazasının uykusuzluk sonucunda gerçekleştiği tespit edilmiş. Bu kazaların bir kısmı direksiyon başında uyumakla meydana gelirken bir de birkaç saniye gözlerin kapanmasıyla yaşanan kazalar vardır. Genellikle 7 saatten az uyuyan insanlarda görülen göz kapaklarının kısmen ya da tamamen birkaç saniyeliğine kapanması hali de diyebiliriz. Genellikle kronik uyku eksikliği çekenlerde görülür. Kişi direksiyon başında bu çoğu zaman fark edilmez bile.

MANTIKSIZ HAREKETLER

Fotoğraf: Arşiv

“Bir anda koptum ve…” Bu cümleyi daha çok ani gelişen kavga, saldırı ve işlenen cinayetlerden sonra duyarız. Walker, mantıksız bir tepki sonucu yaşanan bu trajedilerin arkasında uykusuzluğun yattığını dile getirir. Çünkü uykusuzluk mantık silsilesini bozar. Walker bu konuda yaptıkları bir deneyi ve sonucunu şöyle anlatıyor: İki grup sağlıklı genç bireyi inceledik. Bir grup gece boyunca laboratuvarımda tam gözetim altında uyanık kalırken diğer grup o gece normal şekilde uyudu. Ertesi gün beyin fotoğrafları çekilen uykusuz ilk grupta “Savaş ya da kaç” tepkisiyle bağlantılı olan kilit merkez yüzde 60’tan fazla artış gösterdiğini tespit ettik. Gördük ki beynimiz uykusuz kaldığında ilkel bir tepkisellik kalıbına geri dönüyor. Ölçüsüz uygunsuz duygusal tepkiler üretiyor ve olayları daha da geniş ya da üstünde düşünülmüş bir bağlama oturtmayı başaramıyorduk.

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UYKUSUZLUK ALZHEIMER HABERCİSİ Mİ?