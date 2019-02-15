Hayat Uyurgezerliğin sebepleri ve tedavisi
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Uyurgezerlik nedir? Uyurgezerliğin sebepleri ve tedavisi

Uyurgezerliğin sebepleri ve tedavisi

Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney, uyurgezerliğin tedavisinde bir psikiyatrist ve nöroloji uzmanından yardım alınması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
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Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney, ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda da görüleceğini ifade ederek, şunları anlattı:

“Uyurgezerlik, uykudan kalkma ve gezme ile tanınır. Kişinin bu esnada uyandırılması güçtür ve olup biteni hatırlamaz. Uykunun ilk kısımlarında, özellikle uykuya daldıktan birkaç saat içinde görülür.

40 kişiden bir uyurgezer

Nerdeyse, toplumda 40 kişiden birinde bu sorun vardır. Özellikle 5 yaş civarında başlar ve genelde ergenlik çağının sonuna doğru ortadan kalkar. Ancak bazı yetişkinlerde devam edebilir. Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda görülür. Ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda daha sık görülür. Genellikle 10 dakika sürer ve kişi tekrar yatağına dönüp, uyur.

  • Uyurgezerlerde görülen davranışlar ise yataktan kalkma, yürüme, yatağını düzeltme, anlamsız yüz ifadesi, uyandırılırsa tepkisizlik, başka odaya geçme, yemek yeme ve bir şeyler içme, telefonla konuşma, kısa konuşmalar, anlamlı cevap verememe, pencere açma, cam kırma, evden dışarı çıkma, araba kullanma, bazen birine zarar verme.”

Dr. Üney, uyurgezerliğin nedenlerini ise şöyle sıraladı:

1. Uyandırılma:

Özellikle küçük çocuklarda gece uyandırılma, uyurgezerliğe neden olabilmektedir

2. Uykusuzluk:

Uzun süreli uyku bozukluğu ya da vardiyalı çalışma şekli soruna neden olabilir.

3. Migren:

Özellikle çocuklardaki uyurgezerlik nedenlerinden birisi de, migren olduğu unutulmamalıdır.

4. Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar:

Depresyon, endişe bozuklukları gibi hastalıklar, migrene neden olabilmektedir.

5. Kişilik problemleri:

Özellikle insanlarla sürekli çatışma yaşayan kişilik özellikleri olanlarda, sık görülür.

6. Psikiyatri ilaçları:

Bazı psikiyatrik ilaçların tedavide kullanılması esnasında, yan etki olarak ortaya çıkabilir.

7. Yaşlılıktaki beyin hastalıkları:

Yaşlılıkta ortaya çıkan uyurgezerliğin nedeni, genelde beyin hücrelerinin ölümüne neden olan hastalıklardır”

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