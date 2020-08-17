Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi?" soruna şu yanıt verildi:
- "Üzerinde canlı varlıkların resimlerinin bulunduğu elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Mümkünse bu elbiseler çıkarıldıktan sonra namaz kılınmalıdır. Böyle bir elbise ile namaz kılınması mekruh ise de, bu şekilde kılınan namaz geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 25).
- Ancak, bakanın kolayca fark edemeyeceği şekilde küçük resimler bu kapsamda değildir."
İslamın şartı kaçtır?
- İslamın şartı 5'tir, bunlar sırayla:
- - Kelime-i Şehadet getirmek,
- - Namaz kılmak,
- - Oruç tutmak,
- - Zekat vermek,
- - Hacca gitmek.