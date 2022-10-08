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Uzman isimden koronavirüs uyarısı: Kış aylarına dikkat

Washington yönetiminde görevli olan ve Başkan Joe Biden’ın kıdemli sağlık danışmanı olarak ABD’nin en güvendiği isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci katıldığı bir etkinlikte endişe yaratan açıklamalarda bulundu. Trump döneminde de görev alan ve son dönemde normalleşme çabalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Fauci, bu kış döneminin zorlu geçebileceğini söyledi. Fauci, “Bu kış çok daha tehlikeli bir Covid-19 varyantı ortaya çıkarsa sakın şaşırmayın” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Uzman isimden koronavirüs uyarısı: Kış aylarına dikkat
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Washington yönetiminde görevli olan ve Başkan Joe Biden’ın kıdemli sağlık danışmanı olarak ABD’nin en güvendiği isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci katıldığı bir etkinlikte endişe yaratan açıklamalarda bulundu.

Trump döneminde de görev alan ve son dönemde normalleşme çabalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Fauci, bu kış döneminin zorlu geçebileceğini söyledi. Fauci, “Bu kış çok daha tehlikeli bir Covid-19 varyantı ortaya çıkarsa sakın şaşırmayın” dedi.

Sosyal mesafe ve Covid-19 önlemlerine devam edilmesi gerektiğini dile getiren Fauci, “Aşı ya da daha önce hastalanmayla oluşan bağışıklığı alt edebilecek bir virüs çıkmasını bekliyoruz” derken bu olasılığın da yüksek olduğunu dile getirdi.

ABD vatandaşlarından gardlarını indirmemesini isteyen Fauci, “Kış aylarında vaka sayılarında tekrar bir artış olma riski var. Doğru yolda ilerliyoruz fakat bir anda tekrar pandeminin içine düşebiliriz” yorumunu yaptı.

Fauci, 2021 yılının yaz aylarında vaka sayılarının düştüğünü fakat kış aylarında tekrar Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarının arttığını hatırlattı. Fauci, “Yeni varyantlar çıkarsa şaşırmayız. Biz insanlardan özellikle bu sonbahar mevsiminde aşılarını olmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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