Uzmanlar uyardı: Yeşil çay için

Yeşil çayın çok güçlü antioksidan özelliği taşıdığını, cildin yenilenmesini hızlandırdığını ve kırışıklıkları önlemek için kolajen üretimini desteklediğini belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Günde iki fincan yeşil çay içip, glutatyon ve kolajen alarak cildinizi doğal yollardan bakıma alabilirsiniz” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş, yeşil çayın yaşlanmanın cilt üzerinde oluşturduğu etkileri azaltmaya yardımcı olduğunu vurgulayarak hatırlatmalarda bulundu.

Detoks suyuna yeşil çay poşeti ekleyin

Vücudumuzu toksik maddelerden arındırmak için faydalandığımız detoks suyunun cilt ve saç sağlığı için de olumlu etkileri olduğunu dile getiren Diyetisyen Melisa Karataş, “Günlük tükettiğimiz suyun içerisine 2 poşet yeşil çay, 1 adet çubuk tarçın, 2-3 dilim elma ve limon dilimleri atarak detoks suyu tüketmek kilo vermenize, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve daha mutlu olmanıza yardımcı olur” diye konuştu.

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İyi bir cilt için kolajen üretimini destekleyin

Kolajenin vücudumuzun en önemli yapıtaşlarından biri olduğuna dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, “Kolajen saçımızda, yüzümüzde, tırnaklarımızda, kısacası vücudumuzun birçok yerinde bulunan bir proteindir. İlerleyen yaşlarda vücudun kolajen üretimi azalır. Ayrıca sigara, alkol tüketimi, yetersiz uyku, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme kolajen kaybına sebep olur. Bu yüzden kolajeni takviye olarak almak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Glutatyon eksikliği bir çok hastalığa zemin hazırlıyor

Sağlıklı olmak ve vücudun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında en önemlisi olan Glutatyon’un vücuttaki en güçlü antioksidan olduğunu söyleyen Dyt. Karataş, şu bilgileri paylaştı:

“Sağlıklı olmamızı ve vücudumuzun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında önemli bir yeri olan glutatyonun eksikliği, sadece erken yaşlanmaya neden olmakla kalmayıp, kronik yorgunluktan diyabete, kalp damar hastalıklarından Alzheimer, parkinson, demans gibi sinir sistemi hastalıklarına ve kansere kadar pek çok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Lahana, karalahana, enginar, karnabahar, ıspanak, sarımsak, soğan, kimyon, zerdeçal, avokado, kuşkonmaz, greyfurt, havuç gibi gıdalar glutatyon içeren ve vücutta glutatyon üretimini sağlayan besinler arasında olup tüketilmesi oldukça fayda sağlamaktadır” dedi.

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Su içmek cildi güzelleştiriyor

Hayatın temel parçası olan suyun aynı zamanda cilt için de önemli getirileri olduğunu vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, suyun hücrelere besin ve oksijen taşıdığı, cildimizi nemlendirerek taze, yumuşak, parlak ve pürüzsüz olmasını sağladığını ve cildimizdeki kırışıklıkları giderdiğini; bu yüzden de en iyi yaşlanma karşıtı sıvı olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.

FOTOĞRAF 14 Koronavirüs salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden yola çıkan Karadenizliler, memleketlerine dönmeyi sürdürüyor. Özel araçlarıyla gelenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Rize-Trabzon sınırında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular sağlık kontrolünden geçirilerek, kayıt altına alındıktan sonra gidecekleri adreslerde 14 günlük karantinaya tabi tutulmaları sağlanıyor. Memleketlerine dönenlerin çoğunluğu mayıs ayında başlayacak çay hasat sezon hazırlıkları için geldiklerini belirtiyor. 'Gelmek zorundaydık' Çay hasat sezonu için Samsun'dan geldiğini anlatan Mehmet Arıman, \"Kent girişinde durdurulduk. Buraya çay toplamaya geldim. 85 yaşındaki annemi getiremedim yasaklardan dolayı, yasaklara uyuyoruz. Biz gelmek zorundaydık çay tarımından dolayı. Evde izolasyonda kalacağız 14 gün boyunca zaten bir aydır evdeydik bir ayda burada kalırız bir şey olmaz’’ diye konuştu. Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Sultan Şeref de \"Yaşlı bir annem var arabada onu da götürüyorum. Rize Kalkandere'de oturuyoruz. Annemi getirmek için özel izin aldım. Zor bir yolculuk oldu\" dedi. İstanbul'dan geldiğini söyleyen Aydın Bakoğlu ise \"İstanbul'dan geldik. Yolculuk zor geçti. Her ilde çevirme vardı. Uygulamalar çok iyi insan sağlığı için gerekli. Virüsün yayılması bu uygulamalar sayesinde önleniyor\" ifadelerini kullandı. Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar Türkiye'de, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden, Karadeniz'e göç sürüyor. Çay hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 24 Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da mayıs ayında başlayan yaş çay hasadı sürüyor. Bölgenin dik ve engebeli arazi yapısında hasat edilen çaylar kamyonetlerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Alım yerlerinde kamyonlara yüklenen çaylar, kuru çaya dönüştürülmek üzere çay fabrikalarına naklediliyor. Ancak kamyoneti olmayanlar çay yüklerini otomobilleri ile taşıyor. Bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerine konulan kilolarca çay, zorlu bir yolculukla taşınıyor. Otomobiller yaş çay sezonu boyunca kamyonet görevi gördüğü bölgede ortaya sıra dışı görüntüler çıkıyor. 'BU ARABALARIN ADI ÇAY ARABASI' <br> <br> Hasat ettiği ürünü otomobiliyle taşıyan Yılmaz Güçka, “Civar köylerde genelde bu model arabalar kullanılıyor ve adı çay arabası. Bezleri koyduğumuz yaş çayları otomobile yüklüyoruz, bahçemizden alım yerine getiriyoruz. Bu çayları bırakacağım, tekrar geriye döneceğim bir bu kadar daha yükleyip geri geleceğim, her defasında yaklaşık 300 kilo taşıyorum” dedi. 'LÜKS ARAÇLARINI KULLANANLAR DA VAR' <br> <br> Çay üreticisi Fatih Merev de, “Çay zamanı vatandaş çayını satabilmek için arabasını feda ediyor. Lüks araçlarla çaylarını getirenler de var. Eski arabaların kaportasının üzerini çayla dolduruyorlar ama yeni arabalara tabii kıyamıyorlar, sadece bagaj ve arka koltuğa çay bezlerini dolduruyorlar. Biz çay zamanı bu görüntüleri alıştık” ifadesini kullandı. İsmail Can ise, “Arabaya istesek bir ton da yük koyabiliriz, ama yere değiyor. Yere değene kadar yükleyebildiğimiz kadar yüklüyoruz. Araba bizim için önemli değil önemli olan çay. Çaylığımızla alım yeri arasındaki kısa mesafede taşıma ihtiyacımızı bu şekilde gideriyoruz” diye konuştu. Karadeniz'de ilginç çay taşıma yöntemi: Hasat zamanı otomobiller kamyona dönüşüyor Doğu Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Çayların, otomobilin bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerinde taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor. Ürününü otomobille taşıyan Fatih Merev, “Biz bu görüntülere alıştık" dedi.

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