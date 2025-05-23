Uzmanlar uyarıyor: Kanser gençleri de tehdit ediyor

ABD'de yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Şimşek

, “Gençlerde özellikle beş kanser tipinde artış yaşanıyor. Son 10 yıllık veriler, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde testis kanseri ve her iki cinste kolorektal ve pankreas kanseri sıklığında ciddi artış olduğunu gösteriyor”