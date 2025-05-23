Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Uzmanlar uyarıyor: Kanser gençleri de tehdit ediyor

Uzmanlar uyarıyor: Kanser gençleri de tehdit ediyor

10:2923/05/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, genç yaşta kanserin artış nedenlerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.
Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, genç yaşta kanserin artış nedenlerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, genç yaşta kanserin artış nedenlerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Doç. Dr. Şimşek, genç nüfus tanımının toplumda genellikle farklı anlaşıldığını belirterek, “50 yaş ve altı kanser hastalarını genç olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Son yıllarda genç yaş grubunda kanser vakalarında artış yaşandığını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek,
“Özellikle meme, kolorektal, pankreas ve testis kanseri genç nüfusta daha sık görülmeye başladı. Ailede kanser öyküsü varsa, tarama yaşları çok daha genç yaşlara çekilebiliyor. Bazı durumlarda 18-20 yaşlarından itibaren düzenli kontrollerin yapılması hayati önem taşıyor”
dedi.

'Genç yaşta kanser artıyor'

ABD'de yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Şimşek
, “Gençlerde özellikle beş kanser tipinde artış yaşanıyor. Son 10 yıllık veriler, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde testis kanseri ve her iki cinste kolorektal ve pankreas kanseri sıklığında ciddi artış olduğunu gösteriyor”
dedi. Doç. Dr. Şimşek, bu artışın nedenine dair net bir sonuca ulaşılamasa da çevresel faktörlerin ve tarama programlarının önemli rol oynadığını belirtti.

'Vakaların artmasında tarama programları etkili'

Kanser vakalarının artmasında tanı yöntemlerindeki gelişmelerin de etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Şimşek,
“Eskiden mamografi veya kolonoskopiye ulaşmak zorken, günümüzde bu tarama testleri çok daha yaygın hale geldi. Ayrıca acil servislerde yapılan görüntülemeler sırasında tesadüfen kanser tanısı koyabiliyoruz” diye konuştu. Tarama yaşlarının da genç nüfusa yönelik olarak değiştirildiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, “Örneğin kolon kanseri tarama yaşı eskiden 50 iken, son dönemde bu sınır 45'e çekildi. Aynı şekilde meme kanseri taraması için mamografi yaşı da 40'a indi”
i
fadelerini kullandı.

'Obezite oranının yükselmesi, kanserin genç yaşlarda görülme sıklığını artırıyor'

Kanser vakalarındaki artışın sebeplerinden birinin de çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıkları olduğuna işaret eden Doç. Dr. Şimşek, özellikle batı tipi beslenme ve obezitenin kanser riskini artırdığını söyledi. Doç. Dr. Şimşek
“Batı tipi beslenme alışkanlıklarının artması, et ağırlıklı diyetlerin yaygınlaşması ve obezite oranının yükselmesi, kanserin genç yaşlarda görülme sıklığını artırıyor”
dedi.

Kanserde aile geçmişine dikkat!

Ailesinde kanser öyküsü bulunan gençlerin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şimşek,
“Ailede kanser varsa, tarama yaşları çok daha genç yaşlara çekilebiliyor. Bazı durumlarda 18-20 yaşlarından itibaren düzenli kontrollerin yapılması hayati önem taşıyor”
diye konuştu. Sigara kullanımının akciğer kanseri üzerindeki etkisini değerlendiren Doç. Dr. Şimşek, uzun süre sigara kullanan kişilerde düşük doz radyasyonla yapılan tomografi taramalarının önerildiğini belirterek
“Sigara içen bireylerde akciğer kanseri riski yüksek. Bu nedenle düşük doz radyasyonlu taramalar, erken tanı açısından önemli”
ifadelerini kullandı.



#kanser
#Medipol Hastanesi
#Doç.Dr.Melih Şimşek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti